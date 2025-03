Micheille Soifer regresa a la cumbia y no descarta una colaboración con Pamela Franco: “No me parecería descabellado”

Micheille Soifer anunció con entusiasmo el lanzamiento de su nueva canción, 'Solterita y sin apuro', que se estrenará el 14 de marzo. Con este tema, la cantante marca su esperado regreso a la cumbia, el género con el que comenzó su carrera musical y que siempre ha sido una de sus grandes pasiones.

En medio de la emoción por su regreso, Soifer sorprendió al hablar sobre la posibilidad de colaborar con Pamela Franco en una futura canción. El popular 'Bombón' destacó su vínculo con la cumbia y no descartó esta colaboración, lo que ha generado grandes expectativas entre sus seguidores. Sin duda, la noticia ha captado la atención de sus fans, quienes están ansiosos por conocer los nuevos proyectos de la cantante.

Micheille Soifer regresa a la cumbia y no descarta canción con Pamela Franco

En una reciente entrevista con 'América hoy', Micheille Soifer recordó sus comienzos en la cumbia, destacando su paso por la agrupación Alma Bella. "Estoy súper emocionada porque yo nací en la cumbia, yo crecí con las 'Alma Bella' y con Yolanda Medina", expresó la cantante que anunció su nuevo tema 'Solterita y sin apuro'.

Por otro lado, Micheille Soifer fue preguntada sobre Pamela Franco y aclaró que no han tenido un contacto cercano, pues pertenecieron a diferentes etapas de Alma Bella. No obstante, no descartó una posible colaboración. "Yo nunca la he tratado, la generación de ella en Alma Bella ha sido otra", acotó.

Micheille Soifer enfatizó la importancia de que los artistas se unan para hacer buena música y abrió la posibilidad de una colaboración con Pamela Franco. "(La colaboración) no me parecería descabellado, creo que los artistas se tienen que unir", expresó. La unión de ambas podría convertirse en un éxito en la cumbia peruana, dado que ambas han sido figuras clave en el género.

Micheille Soifer apoyó a Christian Cueva en su etapa como cantante

Como se recuerda, el futbolista Christian Cueva fue objeto de varias críticas tras el lanzamiento de su tema 'El cervecero' con Pamela Franco, pero Micheille Soifer fue una de las figuras que lo apoyó en su decisión. La cantante destacó que, si el futbolista está feliz con su nueva faceta como cantante, no tiene ningún inconveniente con ello.

"La música es para todos. Sí, lo he escuchado (...) No sé, todo el mundo opina. Si hay otras personas que la cantan, ¿por qué no la puede cantar él?, cada uno es libre de hacer las cosas que quiera", fueron las declaraciones de Micheille Soifer a diario Expreso.

Sin embargo, cuando le preguntaron si haría una colaboración con la pareja de Pamela Franco, Micheille decidió tomar su distancia. "Sería utilizar el tema del marketing, no sería real, prefiero mantenerme al margen.Tiene derecho a ser feliz, la música da felicidad", sentenció la cantante.