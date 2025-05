Onelia Molina continúa acaparando titulares en el mundo de la farándula tras su reciente aparición en televisión, donde habló abiertamente sobre su actual vínculo con Mario Irivarren y despejó dudas sobre una posible reconciliación.

Además, Onelia Molina rompió su silencio y puso fin a su relación recientemente con Mario Irivarren mediante un comunicado por redes sociales. A pesar del reciente ampay y de que comparten el mismo círculo social, Onelia aclaró que no hay vuelta atrás en lo sentimental. En sus declaraciones televisivas, reafirmó que entre ambos hay respeto, cariño y una amistad que desea conservar: “Le tengo muchísimo cariño, a él y a su familia, y eso no va a cambiar".

La amistad de Onelia y Mario después del amor

Durante su aparición en 'América hoy' el 6 de mayo, Onelia sorprendió al asegurar que es posible mantener una relación de amistad con un ex. “Es fácil ser amiga de un ex. Si podemos hablar, se puede perdonar y avanzar. Yo creo que se puede pasar la página”, sostuvo con madurez. Además, la chica reality admitió que aprecia profundamente a Irivarren. "Mario es un hombre increíble, es una linda persona. Le tengo muchísimo cariño, a él y a su familia y eso no va a cambiar".

Además, indicó que no le incomodará seguir coincidiendo con Mario en eventos públicos o laborales. “Tenemos el mismo círculo de amigos, entonces nos van a ver juntos. En el programa o trabajando, pero eso no significa nada más”, puntualizó, descartando cualquier posibilidad de reavivar el vínculo sentimental.

Enfocada en su futuro personal y profesional

Onelia Molina, la odontóloga de profesión, se mostró tranquila y enfocada en sus proyectos personales frente a las cámaras de 'América hoy'. “Estoy tranquila y estoy feliz, como siempre, concentrada en mis proyectos, en odontología”, señaló, revelando que el trabajo ha sido su refugio emocional en esta etapa.

“Definitivamente estoy formando y forjando mi futuro. Desde hace muchos años lo vengo haciendo y hoy más que nunca estoy comprometida con eso”, agregó, dejando claro que su prioridad ahora es ella misma, sus proyectos y su crecimiento profesional.