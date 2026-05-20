Las teclas F, J y el número 5 de los teclados cuentan con una pequeña marca en relieve que facilita la escritura sin mirar. | Foto: Magnific

Las teclas F, J y el número 5 de los teclados cuentan con una pequeña marca en relieve que facilita la escritura sin mirar. | Foto: Magnific

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Las teclas F, J y el número 5 esconden un pequeño detalle que millones de personas usan todos los días sin darse cuenta. Esa diminuta rayita en relieve, presente en la mayoría de teclados de computadora, lleva décadas acompañando a usuarios, mecanógrafos y profesionales que escriben largas horas frente a una pantalla.

Aunque parece un simple diseño del teclado, esta característica fue creada para mejorar la experiencia de escritura y facilitar el uso del ordenador sin necesidad de mirar constantemente las teclas. Desde máquinas de escribir antiguas hasta laptops modernas, este sistema se mantiene como una de las herramientas más útiles para aumentar la rapidez y la precisión al teclear.

Patentadas en 1982, estas características se han convertido en un estándar esencial en los teclados modernos, ayudando a los usuarios a concentrarse en la pantalla. Foto: Magnific

¿Sabías para qué sirve la pequeña rayita en las teclas F, J y el número 5 de tu teclado?