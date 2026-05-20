HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Curiosidades

¿Sabías para qué sirve la pequeña rayita en las teclas F, J y el número 5 de tu teclado?

Gracias a estas marcas, los usuarios pueden escribir más rápido y con menos errores, manteniendo la vista en la pantalla. Esto optimiza la velocidad y precisión al teclear.

Las teclas F, J y el número 5 de los teclados cuentan con una pequeña marca en relieve que facilita la escritura sin mirar.
Las teclas F, J y el número 5 de los teclados cuentan con una pequeña marca en relieve que facilita la escritura sin mirar. | Foto: Magnific
Escuchar
Resumen
Compartir

Las teclas F, J y el número 5 esconden un pequeño detalle que millones de personas usan todos los días sin darse cuenta. Esa diminuta rayita en relieve, presente en la mayoría de teclados de computadora, lleva décadas acompañando a usuarios, mecanógrafos y profesionales que escriben largas horas frente a una pantalla.

Aunque parece un simple diseño del teclado, esta característica fue creada para mejorar la experiencia de escritura y facilitar el uso del ordenador sin necesidad de mirar constantemente las teclas. Desde máquinas de escribir antiguas hasta laptops modernas, este sistema se mantiene como una de las herramientas más útiles para aumentar la rapidez y la precisión al teclear.

Patentadas en 1982, estas características se han convertido en un estándar esencial en los teclados modernos, ayudando a los usuarios a concentrarse en la pantalla.

Patentadas en 1982, estas características se han convertido en un estándar esencial en los teclados modernos, ayudando a los usuarios a concentrarse en la pantalla. Foto: Magnific

PUEDES VER: WhatsApp: sigue los pasos para activar el modo fantasma y leer tus mensajes sin que nadie lo sepa

lr.pe

¿Sabías para qué sirve la pequeña rayita en las teclas F, J y el número 5 de tu teclado?

  • Sirven como guía táctil para ubicar los dedos
    Las rayitas permiten identificar rápidamente dónde deben colocarse los dedos índices sin mirar el teclado. Gracias a ello, las manos encuentran la posición correcta de manera automática mientras se escribe.
  • Ayudan a escribir más rápido y con menos errores
    Al reconocer las teclas mediante el tacto, las personas pueden mantener la vista en la pantalla. Esto mejora la velocidad de escritura y reduce equivocaciones al presionar letras incorrectas.
  • Marcan la llamada 'fila de inicio' del teclado
    Las teclas F y J funcionan como punto de referencia central para la técnica de mecanografía. Desde esa posición, cada dedo alcanza el resto de letras siguiendo una distribución específica.
  • La tecla 5 cumple la misma función en el teclado numérico
    En los teclados con panel numérico, el número 5 también tiene una pequeña marca en relieve. Esta sirve como guía para ingresar cifras rápidamente sin apartar la vista del monitor.
  • Es una característica presente desde hace décadas
    El sistema fue patentado en 1982 por June E. Botich con el objetivo de mejorar la precisión de los mecanógrafos. Desde entonces, se convirtió en un estándar presente en casi todos los teclados modernos.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un regreso histórico a América Latina tras más de un siglo: el oso que desapareció hace 130 años vuelve a ser visto en Brasil y Argentina

Un regreso histórico a América Latina tras más de un siglo: el oso que desapareció hace 130 años vuelve a ser visto en Brasil y Argentina

LEER MÁS
Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

LEER MÁS
El campeonato que nació en las calles de EE. UU. llega a América Latina: México y Perú celebran el fútbol que une barrios y comunidades

El campeonato que nació en las calles de EE. UU. llega a América Latina: México y Perú celebran el fútbol que une barrios y comunidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué los conquistadores españoles no comían pescado crudo en Perú? Descubre el secreto histórico detrás del ceviche

¿Por qué los conquistadores españoles no comían pescado crudo en Perú? Descubre el secreto histórico detrás del ceviche

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025