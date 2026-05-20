¿Sabías para qué sirve la pequeña rayita en las teclas F, J y el número 5 de tu teclado?
Gracias a estas marcas, los usuarios pueden escribir más rápido y con menos errores, manteniendo la vista en la pantalla. Esto optimiza la velocidad y precisión al teclear.
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Las teclas F, J y el número 5 esconden un pequeño detalle que millones de personas usan todos los días sin darse cuenta. Esa diminuta rayita en relieve, presente en la mayoría de teclados de computadora, lleva décadas acompañando a usuarios, mecanógrafos y profesionales que escriben largas horas frente a una pantalla.
Aunque parece un simple diseño del teclado, esta característica fue creada para mejorar la experiencia de escritura y facilitar el uso del ordenador sin necesidad de mirar constantemente las teclas. Desde máquinas de escribir antiguas hasta laptops modernas, este sistema se mantiene como una de las herramientas más útiles para aumentar la rapidez y la precisión al teclear.
Patentadas en 1982, estas características se han convertido en un estándar esencial en los teclados modernos, ayudando a los usuarios a concentrarse en la pantalla. Foto: Magnific
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¿Sabías para qué sirve la pequeña rayita en las teclas F, J y el número 5 de tu teclado?
- Sirven como guía táctil para ubicar los dedos
Las rayitas permiten identificar rápidamente dónde deben colocarse los dedos índices sin mirar el teclado. Gracias a ello, las manos encuentran la posición correcta de manera automática mientras se escribe.
- Ayudan a escribir más rápido y con menos errores
Al reconocer las teclas mediante el tacto, las personas pueden mantener la vista en la pantalla. Esto mejora la velocidad de escritura y reduce equivocaciones al presionar letras incorrectas.
- Marcan la llamada 'fila de inicio' del teclado
Las teclas F y J funcionan como punto de referencia central para la técnica de mecanografía. Desde esa posición, cada dedo alcanza el resto de letras siguiendo una distribución específica.
- La tecla 5 cumple la misma función en el teclado numérico
En los teclados con panel numérico, el número 5 también tiene una pequeña marca en relieve. Esta sirve como guía para ingresar cifras rápidamente sin apartar la vista del monitor.
- Es una característica presente desde hace décadas
El sistema fue patentado en 1982 por June E. Botich con el objetivo de mejorar la precisión de los mecanógrafos. Desde entonces, se convirtió en un estándar presente en casi todos los teclados modernos.