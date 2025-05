Onelia Molina decidió no perdonar a Mario Irivarren tras vídeo sobre Vania Bludau. Foto: Composición LR/difusión

Onelia Molina sorprendió al anunciar su separación de Mario Irivarren en una reciente entrevista en 'Mande quien mande'. La participante de 'Esto es guerra' explicó que el video de la conversación entre Mario y Alejandra, en el que se menciona a Vania Bludau, fue el factor decisivo para poner fin a su relación. Además, Onelia abordó el polémico ampay en el que se les vio juntos después de pasar la noche en su casa. La odontóloga confesó que la conversación que tuvieron esa noche fue muy emotiva y ambos acordaron terminar la relación de manera tranquila, guardando los mejores recuerdos.

Cuando se le preguntó sobre el motivo detrás de su decisión, Onelia sorprendió con su respuesta. La odontóloga explicó que no fue una elección impulsiva, sino el resultado de una profunda reflexión sobre lo que realmente quería para su vida. Además, dejó claro que la posibilidad de retomar la relación está completamente descartada.

¿Por qué Onelia Molina no perdonó a Mario Irivarren?

Durante la entrevista en 'Mande quien mande', Onelia Molina compartió detalles sobre la última noche que pasó junto a Mario Irivarren, describiéndola como un encuentro emocional y sincero. Según Onelia, la conversación que tuvieron fue profunda y estuvo marcada por una despedida sin rencores.

Ante la pregunta de María Pía Copello sobre por qué decidió no darse un tiempo para sanar las heridas, Onelia fue clara: "Para mi no hay tiempos. Yo considero que estamos o no estamos, y actualmente no. La relación se terminó, di por terminada la relación por mi paz y por mi tranquilidad. Esa es mi prioridad y lo va ser siempre", explicó con firmeza.

Además, cuando le preguntaron si veía posible una reconciliación en el futuro. La arequipeña enfatizó que, a pesar de que el cariño estaba intacto y no se iba de la noche a la mañana, ya no había espacio para retomar la relación amorosa que ambos habían tenido. "Lamentablemente, cuando algo se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo", expresó Onelia.

Onelia Molina encaró a Mario Irivarren sobre Vania Bludau

En otro momento, Onelia Molina contó que escuchó una conversación que la hizo sentirse incómoda en la fiesta de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, en la madrugada del 27 de abril. "Yo sí llegué a escuchar algo ahí. No quiero dar detalles, pero escuché y siento que a cualquier mujer le hubiera incomodado la situación y me incomodó", confesó la guerrera.

A pesar de sentirse afectada por lo ocurrido, Onelia optó por no hablar con Mario Irivarren en ese momento. "No es bueno hablar con un borracho, no es bueno hablar con tragos encima, así como siempre siento que la comunicación es básica y dije: ‘bueno, en casa hablaremos’", explicó.

Al día siguiente, el conductor de 'Good Time' parecía no recordar lo sucedido. "Llegó el día siguiente y también llegó el tema mediático, él no era consciente de lo del vídeo, él dijo que no se acuerda de nada", reveló Onelia. Aunque Irivarren se mostró arrepentido, la modelo destacó que ese momento cambió la dinámica de su relación. "Claramente, es una persona arrepentida porque de cierta manera se genera una desconfianza, se rompe el respeto, se rompe la paz", sentenció.