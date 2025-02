Kiara Lozano, de 23 años, es una de las cantantes más queridas, pero también una de las más criticadas de Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. Desde hace un tiempo, la vocalista ha sido señalada en redes sociales por algunos usuarios que la acusan de ser creída y sobrada. Sin embargo, recientemente decidió aclarar la situación en una transmisión en vivo.

Vale recordar que, a inicios de febrero, el grupo piurano visitó las instalaciones de América Televisión, donde Jazmín Pinedo le pidió a Lozano que realizara su trend viral ‘La boa’. No obstante, la joven se negó y explicó que acababa de desayunar. Su respuesta generó una ola de críticas, con comentarios que le sugerían ser más humilde.

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, rompe su silencio tras acusaciones

En una reciente transmisión en vivo por TikTok, Kiara Lozano, una de las figuras de Corazón Serrano, se pronunció por primera vez sobre las acusaciones en redes sociales que la tildan de creída y sobrada. La cantante negó estas afirmaciones y aseguró que no tiene razones para ser así.

"No es que sea creída, además, ¿por qué me voy a creer? Yo vengo de Rumisapa (San Martín), mi casa es de adobe. O sea, ¿a quién le he ganado yo para creerme la gran cosa? A nadie. Todos somos iguales. Es imposible que me crea más que otra persona", expresó con calma la joven artista.

Sin embargo, la cantante reconoció que su carácter puede generar una percepción equivocada, lo que lleva a algunas personas a considerarla creída o egoísta.

"Mi carácter es un poco complicado, nada más. A veces da la impresión de que soy sobrada, creída, egoísta... me califican de tantas cosas. Pero simplemente soy así, chicos. También soy muy sensible, porque a veces lloro por cosas muy simples. Yo soy así y no tengo por qué fingir", expresó Kiara Lozano, con la intención de frenar las críticas en su contra.

Kiara Lozano y su reacción viral al ganar refrigerado y no S/ 5.000

Durante la celebración por los 32 años de Corazón Serrano, organizada en Piura por su fundador, Edwin Guerrero Neira, se vivió un momento inesperado que tuvo como protagonista a Kiara Lozano. Cuando la animadora del evento anunció que la cantante había ganado una refrigeradora en lugar de los S/ 5.000, la joven no pudo ocultar su decepción.

"No fueron los 5 mil, pero te llevas una refri. Ven para la foto respectiva", anunció la animadora, mientras Kiara Lozano, entre risas, aceptaba su premio. La escena no tardó en volverse viral en redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron con humor y tomaron con gracia el inesperado momento.