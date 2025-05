La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se convirtió en el evento más comentado del fin de semana en el mundo de la farándula. Este evento no solo fue escenario de varias controversias, como la protagonizada por Mario Irivarren y Onelia Molina, sino también del supuesto acercamiento entre Vania Bludau y Austin Palao.

En una entrevista exclusiva para el programa de espectáculos 'Amor y fuego', Lorelein Palao, hermana de Said y Austin, se refirió a las imágenes que circulan del cantante mostrando una actitud muy cariñosa con Vania Bludau. La exchica reality fue contundente al hablar sobre la relación de su hermano menor con la modelo.

Lorelein Palao aclara los rumores sobre la cercanía de Austin Palao y Vania Bludau

Uno de los momentos que más se discutió durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fueron las imágenes que mostraron a Austin Palao, hermano del novio, en actitudes cercanas con la modelo Vania Bludau. Ese vídeo desató especulaciones sobre un posible romance o beso entre ambos, lo que generó gran revuelo en las redes sociales.

En una reciente entrevista en 'Amor y fuego', Lorelein Palao, hermana de Said y Austin, se mostró sorprendida y aclaró los rumores que se han incrementado en redes sociales por supuestas indirectas entre ambos exchicos reality. " No pasó nada. Por las tomas se da a entender, pero en realidad no se lo chapó", afirmó con firmeza, desmintiendo cualquier tipo de beso entre su hermano y Vania durante el evento.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios que surgieron en redes sociales acerca de un supuesto chupetón en el cuello de Austin, Lorelein también lo desmintió: "Menos, eso fue la corbata. Porque se hacen ideas", aclaró, dejando claro que no había nada fuera de lo común.

Finalmente, sobre la actitud cercana de Vania Bludau con su hermano, quien fue captado abrazándola efusivamente por el cuello en varias ocasiones, Lorelein respondió entre risas: "Ah, bueno. Eso es otra cosa, ¿no?", sugiriendo de manera irónica que podría haber habido algo de coqueteo entre ellos.

Lorelein Palao defiende a su padre tras el altercado en la boda de Alejandra Baigorria

En otro momento de la entrevista, Lorelein Palao se refirió a la polémica pelea en la que se vio involucrado su padre, Steve Palao, durante la recepción de la boda de Alejandra Baigorria. Según el programa 'Amor y fuego', un familiar de la 'Gringa de Gamarra' habría causado disturbios en la fiesta e incluso agredido a Patricio Parodi, lo que provocó la intervención de Steve Palao.

Lorelein explicó que su padre actuó en defensa propia y destacó que no es una persona conflictiva. "Eso fue por defender, mi papá es muy calmado por la misma formación, y para que te jale o te llame la atención es porque te estás comportando mal", dijo con firmeza, defendiendo la actitud de su padre ante las críticas.