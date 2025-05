Stephanie Valenzuela, más conocida como 'Tefi', vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una inesperada revelación en su vida personal. La cantante e influencer peruana fue recientemente oficializada en redes sociales por Scott Storch, reconocido productor musical canadiense que ha trabajado con figuras internacionales como Justin Timberlake y Daddy Yankee. El gesto romántico no tardó en generar reacciones entre los seguidores de la también modelo.

'Tefi' Valenzuela, quien se hizo conocida en Perú por su participación en el reality 'Combate' y su relación con Mario Irivarren, continúa construyendo su carrera en el extranjero. Actualmente, se desempeña como cantante e influencer, y comparte contenido sobre su día a día con sus miles de seguidores. Ahora, su relación romántica con una figura clave de la industria musical internacional ha generado gran interés entre sus seguidores y medios de comunicación.

Scott Storch oficializa romance con Tefi Valenzuela y revela cómo ella transformó su vida

El reconocido productor musical Scott Storch, famoso por trabajar con artistas como Justin Timberlake, Christina Aguilera y Daddy Yankee, sorprendió al compartir una serie de imágenes junto Stephanie Valenzuela. A través de su cuenta oficial de Instagram, Storch publicó momentos íntimos con la influencer, donde se les ve compartiendo tiempo juntos dentro de una piscina y en la cocina, escena en la que él aparece cocinando mientras ella baila a su lado. Las imágenes reflejan una relación cercana y llena de complicidad.

Tefi Valenzuela y el productor Scott Storch oficializaron su romance con tierno mensaje. Foto: difusión

Lo que más destacó de la publicación fue el conmovedor mensaje con el que Scott Storch acompañó las imágenes. A sus 51 años, el productor decidió abrir su corazón y hablar sobre los momentos difíciles que ha atravesado: “Mi vida ha sido una montaña rusa, he pasado por altibajos, gente tóxica y adicción a las drogas…”, confesó, en referencia a sus luchas personales. No obstante, aseguró que su panorama cambió desde que conoció a 'Tefi' Valenzuela: “¡Pero Dios finalmente me envió un ángel, un protector y la mujer más hermosa por dentro y por fuera! Te quiero Tefi, estoy tan emocionado de compartir el viaje contigo”, escribió con emoción.

La publicación, que ya supera los 23 mil 'likes', mantiene los comentarios desactivados, posiblemente para proteger la privacidad de ambos. Stephanie Valenzuela, por su parte, reaccionó con un 'me gusta', respaldando el mensaje de su posible nueva pareja.

¿Cuál es la diferencia de edad entre 'Tefi' Valenzuela y Scott Storch?

Ante la oficialización del romance, muchos fanáticos de ‘Tefi’ Valenzuela se preguntan cuántos años de diferencia se lleva con su nueva pareja. Scott Storch es un productor musical de 51 años, nacido el 16 de diciembre de 1973. Por su parte, Stephanie Valenzuela nació el 20 de febrero de 1990 y recientemente cumplió 35 años.

Así, 'Tefi' Valenzuela y Scott Storch se llevan 16 años de diferencia, lo que ha generado diversos comentarios en redes, aunque la pareja parece enfocada en disfrutar de su relación sin prestar atención a las críticas.