Revelan la insólita exigencia que Alejandra Baigorria ha pedido para su boda con Said Palao: “Exclusivamente para adultos”

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán este sábado 26 de abril. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán este sábado 26 de abril. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Faltan solo horas para la que muchos llaman ‘la boda del año’, y es que Alejandra Baigorria y Said Palao están listos para darse el “sí, acepto” este sábado 26 de abril desde las 11 de la mañana, en la emblemática iglesia San Pedro, en el Centro de Lima. La celebración continuará en grande en el exclusivo fundo Casa Blanca, ubicado en Pachacamac.

Pero no todo ha sido romanticismo. Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien fue uno de los invitados al evento, mostró en vivo la tarjeta que recibió y dejó al descubierto una llamativa exigencia que hizo la popular ‘rubia de Gamarra’ a sus asistentes: ¡Prohibido llevar niños o bebés! Una medida que dejó a los presentadores sorprendidos.

Alejandra Baigorria no quiere niños ni bebés en su boda con Said Palao

Durante la última emisión de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, expuso en vivo una curiosa exigencia que encontró en la invitación que recibió para la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Todo ocurrió cuando el conductor sacó su celular y leyó textualmente el mensaje que le llegó.

“Ceremonia 11:15 a.m., hora exacta. Iglesia San Pedro, jirón Azángaro 431, Centro de Lima, y la recepción en el fundo Casa Blanca de Pachacamac. Pase para una persona. El matrimonio será exclusivamente para adultos”, leyó Peluchín, sorprendido por la precisión del mensaje. “O sea, no niños, ni sobrinos”, comentó en vivo.

Esta cláusula dejó en claro que no se permitirá la asistencia de menores al evento, una decisión poco común que llamó la atención. Gigi Mitre no tardó en cuestionar qué pasará entonces con la hija de Said Palao. Ambos coincidieron en que, posiblemente, los hijos de familiares cercanos sí estén autorizados. “De repente, los de su familia sí pueden ir. Pero las amigas de Baigorria deben tener hijos pequeños”, indicó muy confundida la conductora.

Alejandra Baigorria cobrará S/19 para que sus seguidores puedan ver su boda en línea

Alejandra Baigorria encontró una forma muy rentable de compartir su boda con Said Palao. A pocas horas del esperado momento, la empresaria sorprendió a todos al anunciar días atrás que sus seguidores podrán ver cada detalle del evento en tiempo real, pero solo si están dispuestos a pagar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘rubia de Gamarra’ habilitó la opción de suscripción mensual por S/18.99. Quienes se sumen podrán acceder a contenido exclusivo del matrimonio: desde los preparativos, pasando por la ceremonia en la iglesia, hasta la fiesta en Pachacamac. Todo esto será registrado por un community manager especializado en bodas, encargado de subir fotos y videos al instante.

Con esta jugada, Baigorria busca que sus fans más leales vivan la experiencia como si estuvieran ahí, aunque detrás de una pantalla.