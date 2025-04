Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizarán hoy su tan esperada boda. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandra Baigorria ha dejado claro que sabe cómo convertir cada oportunidad en una fuente de ingresos. Y su esperada boda con Said Palao, que se celebra hoy, sábado 26 de abril, no será la excepción.

La influencer confirmó que cobrará a sus seguidores mediante una suscripción para que puedan seguir en vivo todos los detalles de su matrimonio, ofreciendo imágenes exclusivas desde que se despierte hasta el final de la fiesta, que se realizará en Pachacámac.

La popular ‘gringa de Gamarra’ anunció en Instagram que el precio para acceder al contenido de la llamada ‘boda del año’ será de S/ 18.99.

Alejandra Baigorria detalla los beneficios para sus seguidores suscritos

"Vamos a subir minuto a minuto, van a vivir como si fuera en vivo la boda. Aprovechen para suscribirse", expresó hace unos días Alejandra Baigorria, totalmente emocionada. Además, reveló que contará con un community manager encargado de publicar todos los momentos más privados e íntimos de su gran día, los cuales no serán compartidos con ningún medio de comunicación.

"Cuando estemos en la iglesia, le he dicho que muestre el llanto, todo lo que nadie va a sacar estará para los suscriptores", afirmó la influencer, dejando claro que los momentos más exclusivos de su boda solo estarán disponibles para quienes paguen la suscripción.

Sin embargo, esta opción de suscribirse estuvo disponible solo hasta el viernes, ya que los preparativos finales de Alejandra y Said Palao ya comenzaron. Por lo tanto, quienes no se inscribieron a tiempo ya no podrán acceder al contenido exclusivo ni seguir el minuto a minuto de la ceremonia.

Alejandra Baigorria no quiere niños en su matrimonio con Said Palao

Durante la última emisión de Amor y fuego, Rodrigo González sorprendió al revelar en vivo una curiosa exigencia incluida en la invitación a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Mientras conversaban sobre el esperado evento, el conductor sacó su celular y leyó textualmente el mensaje que figuraba en la tarjeta.

"El matrimonio será exclusivamente para adultos", leyó Peluchín, muy sorprendido por la advertencia. "O sea, no niños, ni sobrinos", comentó entre risas frente a las cámaras.

La restricción dejó en claro que no se permitirá la presencia de menores en la celebración, una decisión poco habitual que llamó bastante la atención. Gigi Mitre, por su parte, no dudó en preguntar en vivo qué sucederá entonces con la hija de Said Palao.