'Loco' Vargas presume con orgullo a su hija mayor tras importante logro académico: "Siempre a tu lado estaré"

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez, padres de Luana Mia Vargas Rodríguez, celebraron con gran emoción el inicio de la vida universitaria de su hija mayor. A través de sus redes sociales, ambos compartieron conmovedores mensajes de amor y orgullo, destacando este importante paso académico de la joven de 18 años.

'Loco' Vargas presume con orgullo el inicio universitario de su hija mayor

Juan Manuel Vargas no ocultó su emoción al ver a su hija mayor, Luana Mia Vargas Rodríguez, dar un importante paso en su vida académica al comenzar su etapa universitaria. A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió un tierno mensaje de aliento y amor hacia su hija de 18 años: "Felicidades, hija mía, que Dios te bendiga y recuerda siempre que a tu lado estaré. Tú puedes realizar tus sueños y bienvenida a tu etapa universitaria. Te amamos. Gracias Dios".

Post de Juan Manuel Vargas. Foto: captura/Instagram/juamavarri

Este emotivo post fue acompañado por una foto de Luana, quien luce feliz y emocionada por comenzar esta nueva etapa en su vida. Sin embargo, el cariño de sus padres no terminó ahí. Blanca Rodríguez, madre de Luana y esposa de 'Loco' Vargas, también dedicó unas palabras de admiración a su hija. "¡Nueva etapa, nuevas experiencias, mi flaca!, ¡Te amo con toda mi vida, mi maestra!", escribió junto a una publicación que incluyó fotos familiares de apoyo y alegría por este gran logro de la joven.

'Loco' Vargas revela que sus hijos están al tanto de su historia con Tilsa Lozano

En una entrevista con Verónica Linares, Juan Manuel Vargas se mostró vulnerable al hablar sobre su vida personal y su arrepentimiento por algunas decisiones tomadas en el pasado. Uno de los temas más destacados fue su relación con Tilsa Lozano, que se hizo pública luego de las revelaciones de la modelo en 'El valor de la verdad'. El exfutbolista confesó que, aunque nunca ha tenido una conversación profunda con sus hijos sobre el tema, ellos ya están al tanto de lo ocurrido.

"En algún momento se lo tengo que decir, pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado", explicó. Sin embargo, señaló que sus hijos no son ingenuos y que ya han leído sobre el asunto, reconociendo que no puede ocultar todo lo que ocurrió.