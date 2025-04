En un emotivo encuentro con la prensa, Sabine Moussier, reconocida por su papel en telenovelas como ‘El privilegio de amar’, confesó haber sido víctima de agresión sexual durante la grabación de una escena íntima. Este episodio, que ocurrió hace años, ha dejado una huella profunda en su vida y carrera, y la actriz ha decidido romper el silencio para compartir su experiencia.



Con lágrimas en los ojos, Moussier relató cómo un compañero actor la sometió a una situación incómoda y dolorosa. “Simplemente, estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los ‘chones’, y ponérmela ahí”, expresó, evidenciando el impacto emocional que el incidente tuvo en ella.

Sabine Moussier recuerda un momento doloroso en la TV

La actriz, de 56 años, admitió que su reacción fue de inmovilidad total. Aunque le hubiera gustado confrontar al agresor en ese instante, la impresión la dejó paralizada. “En otro momento sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, que hubiera levantado la cobija, y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto. Lamentablemente, me quedé petrificada, no supe hacer nada. Salí y me puse a llorar”, relató, reflejando la confusión y el nerviosismo que sintió en ese momento crítico.

Después de lo ocurrido, Moussier solicitó a la producción que no le asignaran más escenas íntimas con el actor involucrado. “Fue lo único que pude hacer”, comentó. A pesar de la gravedad del hecho, no interpuso una denuncia formal, aunque sí se abordó el tema con la producción, que le ofreció una disculpa por parte del agresor.

Sabine Moussier reflexiona sobre el abuso en el ámbito laboral

En su testimonio, la actriz insinuó que su naturaleza afectuosa pudo haber sido malinterpretada. “Yo soy cariñosa, soy muy de ‘cómo estás’ y de tocar, pero porque está en mí… Lamentablemente, es una persona… ya no voy a decir más para que no se sepa quién es”, afirmó, sin revelar el nombre del actor.



La confesión de Sabine Moussier, quien instó a las personas a levantar la voz contra estas injusticias, generó una rápida reacción en las redes sociales. Mientras algunos usuarios exigieron justicia y pidieron que se revelara el nombre del actor involucrado, otros apelaron a la prudencia, advirtiendo sobre los riesgos de especular o acusar sin pruebas, lo que podría dañar injustamente a personas inocentes.