En la reciente edición de 'Magaly TV, la firme', el exfutbolista 'Tenchy' Ugaz hizo pública una denuncia que ha remecido el ámbito de la farándula nacional. Acusó al esposo de Sara Manrique, José Yovera, de haber cometido tocamientos indebidos contra su hija cuando ella tenía solo 14 años. Sin embargo, lo que más indignó al exdeportista fue la actitud de la madre de la menor, quien, según sus declaraciones, no le creyó a su hija y continuó su relación con el presunto agresor.

"Cuando sucedieron los hechos, mi hija tenía 14 años, me contó que la pareja estaba en tragos, entró a su cuarto, trató de aprovecharse de ella. (...) Mi hija se lo contó a su madre en ese momento y no le creyó, le creyó a su esposo", relató Ugaz visiblemente afectado. El exfutbolista señaló que su hija aún lidia con las secuelas psicológicas de estos eventos, y aseguró que fue ella quien le pidió hacer pública la denuncia para obtener justicia.

La relación entre Sara Manrique y su hija

Según 'Tenchy' Ugaz, la reacción de Sara Manrique frente a la denuncia fue una postura defensiva y hostil hacia su propia hija. "En ese tema se la agarra con mi hija. Como no puede conmigo, a mi hija le echa la culpa de todo, que ‘tú quieres destruirme con tu papá’, ‘se han puesto de acuerdo para destruirme’, ‘no piensas en tus hermanitos’", denunció. Además, afirmó que en medio de una discusión, la actriz habría impedido a la menor salir de la vivienda, encerrándola con llave, y que incluso llegó a tomar un cuchillo.

El exfutbolista precisó que los hechos denunciados ocurrieron entre 2021 y 2022, y que en octubre del 2024 su hija logró obtener medidas de protección. Afirmó también que Sara Manrique continuó su convivencia con Yovera hasta diciembre de ese mismo año, pese a conocer la denuncia previa.

'Tenchy' Ugaz da detalles de la denuncia al esposo de Sara Manrique

En su intervención, 'Tenchy' Ugaz aseguró contar con audios y conversaciones que respaldan sus acusaciones. "Si yo no pongo la denuncia, el señor seguiría viviendo con mi hija", subrayó con firmeza. También reveló que, antes del matrimonio entre Sara Manrique y José Yovera, él le había enviado una denuncia previa contra el productor para advertirle sobre el peligro que representaba. Asimismo, relató el tenso encuentro que mantuvo con la actriz en el Ministerio Público: "Le dije: 'Sabes lo que has hecho, no confiaste en mi hija. Yo estoy actuando como padre’", expresó. Finalmente, también contó que el acusado compartía el baño con la menor, lo que consideró inaceptable. "No sé qué persona o qué madre hace eso en lugar de proteger a su hija", manifestó.