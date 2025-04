El exfutbolista ‘Tenchy’ Ugaz remeció el mundo del entretenimiento con una confesión que ha dado de qué hablar. Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV, la firme’, el también padre de familia aseguró que su hija enfrentó a su madre, Sara Manrique, por no haberla protegido tras convivir con el actual esposo de ella, José Augusto Yovera, quien fue denunciado por tocamientos indebidos. “Mi hija siempre le dice a su mamá por qué no la apoya, por qué no le cree. Yo tengo audios y conversaciones donde se pelean”, expresó.

Según ‘Tenchy’ Ugaz, en 2022 decidió actuar tras notar señales de alerta sobre el entorno en el que vivía su hija. En septiembre de ese año, presentó una denuncia ante las autoridades, lo que derivó meses después en la emisión de medidas de protección para la menor. “Si no hubiese denunciado, ese señor estaría viviendo con mi hija”, expresó con firmeza.

Sara Manrique no cree en la denuncia de su hija, revela 'Tenchy' Ugaz

El testimonio de ‘Tenchy’ Ugaz señala que, pese a las advertencias, Sara Manrique no habría tomado en serio las acusaciones. El actor relató que, al enterarse del matrimonio entre Sara y José Augusto Yovera, le envió una copia de una denuncia por violación de menores que involucraba a su entonces pareja. A pesar de la gravedad del contenido, asegura que Manrique decidió continuar con la relación.

“Le mandé la denuncia a Sara diciéndole que tuviera cuidado, que protegiera a nuestra hija. Pero parece que no le prestó atención”, expresó Ugaz, visiblemente afectado. La convivencia con la pareja de su madre generó una situación de constante incomodidad para la menor. Ugaz afirma que su hija incluso compartía espacios íntimos con el acusado, algo que encendió todas las alarmas. Esta situación motivó al exfutbolista a buscar la custodia, aunque Sara Manrique habría bloqueado cualquier intento de traslado.

La denuncia de la hija de 'Tenchy' Ugaz contra esposo de su madre Sara Manrique

La denuncia presentada por ‘Tenchy’ Ugaz ante las autoridades en 2022 no fue una simple formalidad. Tras meses de trámites, se dictaron medidas de protección para salvaguardar a la hija de Sara Manrique, quien tuvo que someterse a diversos exámenes psicológicos y evaluaciones clínicas, incluyendo entrevistas bajo el protocolo de cámara Gesell.

“Cuando me entero de que mi hija tiene que pasar por este tipo de pruebas, supe que no era solo incomodidad. Había algo mucho más grave”, aseguró en 'Magaly TV, la firme'. Fue durante ese proceso cuando la menor le relató a su padre episodios que confirmaban la urgencia de su intervención.

En la actualidad, la hija de ‘Tenchy’ Ugaz insiste en vivir con él, pero no ha podido hacerlo por decisiones de su madre. “Mi hija le pide a su mamá que la deje irse con su papá, pero ella no la deja. Le pone un stop, le cierra la puerta”, declaró Ugaz, mostrando su decepción por la postura de Sara Manrique.