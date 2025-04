La polémica entre Roberto Martínez y Larissa Riquelme sigue generando reacciones. Janet Barboza se pronunció al respecto en su programa 'América hoy'. La presentadora de televisión no solo defendió a la modelo paraguaya, sino que también reveló que el exfutbolista ha actuado de manera similar con ella, dejando entrever que existió un romance entre ambos, lo cual negó tajantemente.

Janet Barboza se mostró visiblemente incómoda durante la transmisión en vivo y lamentó que declaraciones sin sustento puedan tener repercusiones en la reputación de las personas, especialmente cuando terminan convertidas en titulares mediáticos. “Roberto Martínez no solo lo ha hecho con Larissa Riquelme, también lo hizo conmigo”, afirmó con firmeza.

Janet Barboza acusa a Roberto Martínez tras polémica con Larissa Riquelme

Durante su intervención en 'América hoy', la también conocida como 'La Rulitos' fue enfática al señalar su molestia por los comentarios del exjugador. “También salió a hablar y a dejar entrever que habría habido algo…”, dijo, refiriéndose a los comentarios que él ha hecho tanto sobre ella como sobre Riquelme en diferentes medios.

Janet Barboza hizo una reflexión sobre cómo este tipo de afirmaciones, aunque algunas personas las tomen como “chacota”, pueden tener un efecto perjudicial. “Para muchos de ustedes seguramente es diversión, chacota, pero el titular va a quedar. Roberto Martínez dice: ‘yo salí con Larissa Riquelme’. Lo que dice Larissa es que no es la primera vez”, comentó.

La conductora de televisión criticó la falta de responsabilidad de Roberto Martínez al difundir información ambigua que puede afectar la imagen de las mujeres involucradas. Además, respaldó el comunicado de Larissa Riquelme, quien anunció posibles acciones legales en contra del exfutbolista.

Larissa Riquelme responde firme ante declaraciones de Roberto Martínez

Como se recuerda, el exfutbolista Roberto Martínez afirmó en el podcast 'Enfocados' haber salido con Larissa Riquelme durante una visita de la modelo a Perú, hecho que fue desmentido públicamente por la paraguaya. La conocida “novia del Mundial” expresó su molestia ante lo que considera una versión “falsa y sostenida en el tiempo”.

El pasado 21 de abril, Riquelme publicó un nuevo comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), donde denunció la constante utilización de su nombre sin su consentimiento: “Esto no es un escándalo nuevo. Es la continuación de un relato que comenzó cuando este señor, en otro programa, dejó circular una información falsa sobre mí (…) No necesito fama, necesito que mi nombre no se use más como adorno en historias inventadas”.