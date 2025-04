Luego de que Magaly Medina entrevistara a Darinka Ramírez y mencionara nuevamente el caso del primo de Jefferson Farfán, conocido como ‘Cri Cri’ -quien fue encarcelado tras ser denunciado por abuso sexual en septiembre del año pasado-, Janet Barboza no pudo contener su molestia. La conductora de ‘América hoy’ criticó duramente a la figura de ATV por recordar un tema tan delicado, que sigue afectando al actual conductor de ‘Enfocados’.

Por esa razón, durante la edición del miércoles 16 de abril, Barboza lanzó un comentario despectivo hacia Magaly, a quien llamó “la Chilindrina huachana”. “Siempre somos muy objetivos y no nos ensañamos con nadie. Y lo que hizo ayer (martes 15 de abril) la Chilindrina huachana (Magaly), al volver a cizañarse con Jefferson Farfán, me pareció terrible. Recordar lo que pasó en septiembre me parece muy mal. Eso aquí no lo hacemos”, expresó ‘la Rulitos’, mientras Ethel Pozo la escuchaba con atención en el set.

Janet Barboza le pide a Magaly que investigue a Alfredo Zambrano

El momento más tenso del discurso de Janet Barboza se dio cuando le exigió públicamente a Magaly Medina que dirija sus investigaciones hacia su propio entorno, específicamente a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, cuya notaría fue mencionada en febrero de este año en un caso de presunta clonación de placas.

“Preocúpate por indagar sobre las placas clonadas que se usan para extorsionar y cometer robos, en un momento en que nuestro país vive una ola de inseguridad. Dedícate a informar sobre eso, que sí es importante. Sobre notarías que ceden terrenos de propiedades falsas, que le quitan casas a la gente… entre otras cosas. Francamente, no tienes la autoridad moral para decirle nada a nadie”, declaró Barboza mientras Ethel Pozo intentaba cortarla, muy sorprendida por la dureza de sus palabras hacia la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina acusa a ‘América hoy’ de “lavar la cara” a Jefferson Farfán

Magaly Medina emitió fuertes críticas contra el programa ‘América Hoy’, luego de la entrevista exclusiva que le realizaron a Jefferson Farfán. Desde su espacio en Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ acusó a América Televisión de maquillar la imagen de figuras envueltas en controversias, y apuntó directamente contra Ethel Pozo y Janet Barboza.

Fiel a su estilo irónico, Magaly calificó al matutino como “la lavandería de América Televisión”, dejando claro que, según ella, el programa se ha convertido en una plataforma para justificar y defender a personajes cuestionados.

“Ustedes saben que en América Televisión se le lava la cara a todo el mundo, sobre todo en ese programa de la mañana”, soltó con molestia, refiriéndose a lo que, en su opinión, fue un tratamiento condescendiente hacia Farfán, alejándose por completo del enfoque crítico que debería tener el periodismo.