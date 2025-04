Janet Barboza lamenta fallecimiento del papa Francisco, pero comete error en vivo y le dice: “Pedro Bergolio”

La muerte del papa Francisco tomó por sorpresa a millones de seguidores que venían informándose sobre el estado de salud del sumo pontífice. El último 20 de abril hizo una breve aparición durante la celebración de la misa de Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, por lo que muchos fieles tenían esperanzas de una próxima mejoría.

No obstante, en horas de la madrugada todas las redes sociales anunciaban el deceso de su Santidad en su Casa de Santa Marta. Personalidad del espectáculo, política y los programas de televisión se pronunciaron sobre el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio. Una de ellas fue la conductora peruana Janet Barboza, quien se lamentaba por la enorme perdida, pero cometió un lapsus al mencionar el nombre del Santo Padre.

Janet Barboza confunde a Jorge Mario Bergoglio con ‘Pedro Bergolio’

Durante su programa América Hoy de Canal 4, Janet Barbosa se refería al fallecimiento del Papa. “Soy muy seguidora y admiradora del papa Francisco, de Pedro Bergolio, convertido hoy en día en una eminencia, en una persona que todos respetamos”.

Las redes sociales no dejaron pasar el error y no dudaron en compartirlo, generando miles de reproducciones y comentarios que hizo reír a más de uno. “Casi me ahogo de la risa”, “Ese canal es un chiste”, “Se debe estar refiriendo a su hermano”, “Lo dijo porque sabe que el Papa es el sucesor de Pedro”.

Janet Barboza, conductora de América Hoy cometió un lapsus al referirse al nombre de pila del Sumo Pontífice. Foto: X/ @medicenpajita

Papa Francisco falleció a los 88 años en Lunes de Pascua

El primer papa Latinoamericano falleció el lunes 21 de abril a las 7 :35 am (hora del Vaticano). “Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco a las 07.35 horas de esta mañana ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y a la Iglesia”, anunció el cardenal Kevin Farrell en un comunicado publicado por la Santa Sede en su canal de Telegram.

Las causas del deceso del papa Francisco, quien tenía 88 años, se harán públicas "probablemente" el lunes por la noche, después de la emisión del certificado oficial de defunción, previsto para las 6 de la tarde (hora de Roma), según informó el servicio de prensa.