Hugo García se pronuncia tras ser grabado en actitud violenta: "Soy un ser humano que tiene límites"

Hugo García, exintegrante del programa ‘Esto es guerra’, está en el centro de la controversia luego de que se viralizara un video en el que se le observa reaccionando violentamente en el Boulevard de Asia. Las imágenes muestran al influencer alterado, aparentemente bajo los efectos del alcohol, arremetiendo contra una persona que lo grababa sin su consentimiento.

Tras la difusión del video, Hugo García no tardó en pronunciarse a través de comunicación con el influencer Ric La Torre, en la que reconoció que su reacción fue excesiva, pero defendió su derecho a la privacidad. El modelo afirmó que, aunque siempre ha evitado escándalos, también es un ser humano que tiene límites, sobre todo cuando se vulnera su espacio personal.

Difunden video de Hugo García en actitud violenta y él responde con mensaje

En el video viral, se observa a Hugo García enfrentándose a un grupo de personas y lanzando al suelo el celular de uno de ellos, incluso propinándole una patada. Según explicó el propio modelo, esto ocurrió luego de que un grupo de jóvenes lo abordara repetidamente con comentarios fuera de lugar mientras disfrutaba de un momento privado.

El influencer Rica La Torre se comunicó directamente con Hugo García para conocer su versión. En la conversación, Hugo dejó en claro que su reacción se debió al hostigamiento recibido. “Soy un ser humano que tiene límites (...) no tengo problemas con que me saluden o me pidan fotos, pero cuando lo hacen para molestar o faltar el respeto, tampoco esperen que reaccione con una sonrisa”, indicó.

Aunque reconoció que su conducta no fue la adecuada, Hugo García aclaró que no es una persona conflictiva. “Toda mi vida he trabajado para destacarme como profesional. No soy perfecto, y ayer mi reacción fue equivocada, pero tengo límites como cualquier persona”, sostuvo. Además, subrayó que su intención nunca fue generar una pelea ni causar daño.

El modelo explicó lo difícil que es ser una figura pública en estos tiempos. “A veces la gente cree que por ser conocidos tenemos que tolerar todo. Eso no es justo”, expresó. Como gesto de conciliación, dejó la puerta abierta para conversar con la persona afectada: “Si el chico quiere hablar, mis redes están abiertas”.