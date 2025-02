Jaime Bayly sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su estado de salud. El escritor peruano confesó que, por insistencia de su esposa Silvia Núñez de Arco, acudió al médico, donde le realizaron exámenes para determinar el origen del bulto que apareció en su abdomen. Afortunadamente, los especialistas determinaron que no se trata de un tumor cancerígeno y que no requiere cirugía.

El reconocido presentador explicó que, aunque en un inicio la noticia generó preocupación tanto en él como en su familia, finalmente recibió un diagnóstico tranquilizador. A través de un video en sus redes sociales, Jaime Bayly relató cómo fue el proceso de detección del bulto y qué recomendaciones le dieron los médicos tras la evaluación.

Bayly cuenta cómo le detectaron un bulto en su abdomen

El escritor Jaime Bayly reveló en sus redes sociales que recientemente vivió un momento de gran preocupación luego de que se le detectara un bulto en el abdomen. Según relató, fue su esposa, Silvia Núñez de Arco, quien lo convenció de acudir al médico para realizarse un chequeo antes de cumplir 60 años.

“Mi esposa hizo unas citas con médicos y no pude rehusarme, así que acudí con ella a los doctores. Estuvimos tres horas en Monte Sinaí (Centro Médico de Miami). Nos atendió una doctora excepcional, muy inteligente y agradable. Me hicieron varios controles y ella vio el bulto mientras yo estaba tendido en una camilla. Lo palpó y, para mi inmenso alivio, me dijo que no era nada malo”, explicó Bayly.

El reconocido escritor también compartió que la doctora le explicó que esta dolencia no es exclusiva de mujeres embarazadas, sino que también puede presentarse en personas con sobrepeso, lo que terminó de tranquilizarlo.

Bayly aclara que el bulto encontrado en su abdomen no es cancerígeno

Tras realizarse los controles correspondientes, Jaime Bayly aseguró que no tiene un tumor cancerígeno y que su condición no requiere una cirugía. Según su testimonio, la aparición del bulto podría estar relacionada con su rutina de ejercicios, especialmente con la práctica de pilates.

“Estoy bastante seguro de que esos músculos se separaron cuando hacía pilates. Los ejercicios eran bastante severos para mí, que no hago actividad física con frecuencia, y muy a menudo se concentraban en la zona abdominal. De momento, no tengo que operarme. No tengo un tumor maligno ni algo que me vaya a matar”, declaró.