Este domingo 13 de abril, Dalia Durán participará en la nueva edición de 'El valor de la verdad' por la señal de Panamericana. En este esperado programa, la cubana revelará detalles desconocidos de su duro pasado, así como su tormentosa relación con el cantante John Kelvin, la cual estuvo marcada por episodios de violencia psicológica y física.

En una reciente entrevista, Dalia Durán lanzó un contundente mensaje a quienes la critican. "Sé la clase de mujer y madre que soy", afirmó con seguridad, destacando que nadie tiene derecho a juzgar sin conocer su historia. Con esta declaración, Dalia se prepara para hacer fuertes confesiones en 'El valor de la verdad'.

Dalia Durán lanza fuerte mensaje a sus críticos antes de 'EVDLV'

En una reciente entrevista con Trome, previo a su participación en 'El valor de la verdad', Dalia Durán reflexionó sobre los difíciles momentos que ha enfrentado desde su adolescencia, asegurando que no sabe de dónde ha sacado tanta fuerza para seguir adelante. La cubana aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a aquellos que la critican sin conocer su realidad. "El domingo se enterarán de muchas cosas y se darán cuenta de que no es bueno juzgar sin saber la historia de la persona", comentó, resaltando que los juicios ajenos no reflejan la totalidad de su experiencia.

Además, Dalia Durán dejó claro que, aunque las personas puedan opinar sin tener toda la información, ella tiene plena certeza de quién es y de lo que ha vivido. "Pueden decir muchas cosas, pero yo sé la clase de mujer y madre que soy y lo que he vivido desde mi infancia, y nadie tiene derecho a juzgar", sentenció.

Dalia Durán revelará episodios dolorosos de su vida en 'El valor de la verdad'

Dalia Durán se sentará en el famoso sillón rojo de 'El valor de la verdad', donde compartirá momentos muy difíciles de su vida. En la entrevista con Trome, la cubana reveló parte de lo que contará en el programa, incluyendo cómo casi pierde la vida debido a una traumática experiencia con su expareja, un cirujano plástico, quien la hizo abortar. “Sí, mi ex es cirujano plástico y me hizo abortar, y fue muy duro porque no recuerdo nada más que casi muero en un hotel desangrada”, confesó Dalia, recordando el sufrimiento que atravesó en esa dolorosa etapa de su vida.

Además, Durán compartió su perspectiva sobre los desafíos que ha enfrentado desde su juventud. “He pasado por cosas muy duras desde muy adolescente”, expresó, dejando en claro que su vida no ha sido fácil y que las adversidades han formado parte de su crecimiento. Este testimonio promete ser uno de los más impactantes de la entrevista, donde Dalia ofrecerá más detalles sobre sus experiencias, incluyendo el tormentoso episodio con John Kelvin, padre de sus cuatro hijos.