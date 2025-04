Este miércoles 9 de abril, el programa 'El valor de la verdad' reveló su promoción con Dalia Durán y John Kelvin como los próximos participantes. En el adelanto, se asegura que ambos estarán cara a cara y deberán enfrentarse en la famosa prueba del polígrafo. Sin embargo, tras la difusión del avance, Dalia Durán ha dejado en claro que no participará en el programa junto a John Kelvin, tal como estaba previsto.

La cubana se comunicó con el programa 'Magaly TV, la firme' para confirmar que, aunque relatará su versión de los hechos, no lo hará frente a John Kelvin. Dalia, quien ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja, explicó que revelará su verdad, pero no compartirá el sillón rojo con el cantante.

Dalia Durán no estará en el sillón rojo con John Kelvin

Luego de que 'El valor de la verdad' lanzara una promoción dando a entender que John Kelvin y Dalia Durán estarán juntos en el próximo episodio, la cubana aclaró que no se sentará en el sillón rojo.

Para dar su descargo, Durán se comunicó con el programa 'Magaly TV, la firme' y explicó que aunque ya pasó por la prueba del polígrafo, aún no ha grabado el programa con Beto Ortiz. “Esa promoción salió hoy y yo también me he sorprendido, pero dan a entender como si yo me voy a presentar con el señor Jonathan, cosa que no es cierta. Sí he pasado polígrafo, pero no he grabado el programa en sí”, aseguró Dalia Durán en una llamada.

Dalia Durán explicó que hablará sobre su experiencia con John Kelvin, una relación en la que sufrió violencia física y psicológica. Como se recuerda, tras su denuncia, el cantante terminó en prisión. Sin embargo, la cubana aclaró que contará su verdad de forma individual, sin la presencia de su expareja. “Yo no tengo idea qué trato han hecho con él. Mi trato con la producción es aparte. Mi tema es aparte, yo voy a contar mi verdad, lo que he vivido tantos años”, concluyó.

Dalia Durán y John Kelvin fueron anunciados como participantes de 'EVDLV'

En el adelanto compartido por 'El valor de la verdad' en redes sociales, se deja entrever que John Kelvin y Dalia Durán se someterán a un interrogatorio que podría revelar secretos ocultos de su relación. "Este domingo, la pareja más controversial de Chollywood se enfrenta a la prueba del polígrafo: John Kelvin y Dalia Durán. Solo uno de ellos tiene la verdad de su lado, pero… ¿cuál?", se lee en el clip promocional.

Dalia Durán y John Kelvin son una de las parejas más mediáticas y polémicas de la farándula peruana. La cubana denunció hace unos meses a su expareja por violencia física y psicológica, y fue en 'Magaly TV, la firme' donde compartió su dolorosa experiencia con el cantante. Aunque se mantuvo alejada de él durante un tiempo, recientemente se les ha visto juntos nuevamente. Su participación en 'El valor de la verdad' ha reavivado la atención mediática sobre su relación, sugiriendo que ambos podrían revelar detalles inéditos sobre su tormentoso vínculo.