Milett Figueroa se prepara para un nuevo capítulo en su carrera profesional. En una reciente conversación con Gisela Valcárcel, la conductora de 'América hoy' reveló detalles sobre su futuro tras culminar su contrato con el programa matutino. Durante la transmisión en vivo, la modelo confesó que ya tiene su pasaje comprado, lo que aviva los rumores de que su próximo destino será Argentina, donde reside su pareja, Marcelo Tinelli.

Aunque Figueroa no confirmó su participación en 'Bailando 20 años', el icónico programa de Tinelli, dejó abierta la posibilidad de seguir explorando oportunidades en la televisión argentina. Su salida de 'América hoy' está prevista para el 31 de marzo, por lo que los próximos meses podrían ser clave en su carrera.

Milett Figueroa y su futuro en la televisión argentina

Durante su conversación con Gisela Valcárcel, Milett Figueroa fue consultada sobre los rumores que la vinculan a la nueva temporada de 'Bailando 20 años'. Sin embargo, la modelo y actriz prefirió ser cautelosa sobre su futuro en Argentina al lado de Marcelo Tinelli. "Todavía eso está en conversaciones con la productora, no puedo decir nada, no sé qué pueda pasar. De hecho, ya tengo mi pasaje comprado", comentó, dejando entrever que su mudanza a Buenos Aires es una posibilidad real.

Ante esta declaración, Gisela no tardó en reaccionar con entusiasmo: "Pero podemos ir de visita, yo voy y entro con Milett (...) avísame y vamos juntas en el avión", exclamó la presentadora. Asimismo, Milett explicó que este cambio representa un crecimiento profesional y personal para ella. “El reinventarnos, la comodidad no es tan sana. El moverme de Lima a Buenos Aires, el ir y venir, me hace volar en cuanto a proyectos y visiones”, expresó.

Su relación con Marcelo Tinelli y su experiencia en 'América hoy'

Además de hablar sobre su futuro en Argentina, Milett Figueroa también se refirió a su relación con Marcelo Tinelli. La modelo aseguró que la confianza y el respeto mutuo son pilares fundamentales en su romance. "Él me respeta muchísimo. Nos contamos todo… yo soy de contar mucho, pero cuando tengo un casting, le cuento todo. No tenemos tantos secretos. Él me conoce muy bien y me da liviandad. Ya lo he dicho antes, me da mucha tranquilidad, no me exige nada, me exige ser yo", señaló.

Por otro lado, Figueroa destacó cuánto ha aprendido en 'América hoy', a pesar de no tener formación en comunicaciones. "Una cosa es estar en un magazine en la mañana, donde hay cuatro conductores que son una bala. Estar todo el tiempo atento, estar escuchando, muy atento a todo, y no puedes colgarte porque es en vivo", explicó. La modelo también elogió a sus compañeras de conducción, Janet Barboza y Ethel Pozo, a quienes considera sus maestras en el rubro televisivo.