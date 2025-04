Amiga de Pamela Franco tilda de ‘pobrecita’ a Pamela López por romance con joven salsero: “Jamás me metería con alguien de 20”

Vanessa Pumarica, conocida por ser la mejor amiga de Pamela Franco, no titubeó con la prensa de espectáculos tras ser consultada por la nueva relación sentimental que Pamela López sostiene con el joven salsero Paul Michel, de 26 años.

La modelo, quien acompaño a Pamela Franco a un concierto, charló con ‘Amor y fuego’ y criticó duramente a la todavía esposa de Christian Cueva tildándola de “pobrecita” tras presumir en redes sociales fotografías con el excantante de La combinación de La Habana.

Vanessa Pumarica lanza fuerte mensaje contra Pamela López

En la edición del jueves 3 de abril de ‘Amor y fuego’ se expuso imágenes de las polémicas declaraciones que hizo Vanesa Pumarica en contra de Pamela López. Afirmó que jamás estaría con un chico mucho menor que ella debido a que su hijo tiene 20 años. "No, pobrecita de verdad. Particularmente jamás me metería... yo tengo un hijo de 20 años...jamás me metería con un chico de 20 o 25”, aseguró. Inmediatamente, el reportero le consultó sobre el historial violento del salsero, a lo que Pumarica respondió: “Peor todavía”.

Recientemente, se supo que el novio de Pamela López cuenta con 26 años mientras que la trujillana cuenta con 37 años. En conclusión, hay una diferencia de 11 años entre la nueva pareja.

Pamela López acusó a Franco y Pumarica de tener ‘encerronas’ con Cueva y Soteldo

Durante el primer programa de ‘El valor de la verdad’, Pamela López hizo una reveladora confesión sobre un tenso momento que ocurrió entre 2018 y 2019, cuando su hija se encontraba en UCI. La esposa del famoso futbolista venezolano, Yeferson Soteldo, se contactó con ella preocupada porque su pareja no había regresado a casa.

Según lo que explicó López, Cueva le confesó que él y Soteldo se encontraban en una reunión privada con Pamela Franco y Vanessa Pumarica. "Él siempre lo negaba, pero después me confesó que, efectivamente, estuvieron reunidos con su amante, Pamela Franco, y su mejor amiga, Vanessa", contó la trujillana en ese entonces.