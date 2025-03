La disputa entre Pamela López y Christian Cueva sigue en el ojo público. En una reciente entrevista con 'América hoy', la aún esposa del futbolista denunció que él se niega a concretar su divorcio, a pesar de su relación con Pamela Franco. Además, aseguró que no cumple con la manutención de sus hijos y que intentó obtener sin su consentimiento las grabaciones de seguridad del departamento donde ella vive con los menores.

Según López, la falta de acuerdos con Cueva ha complicado su vida familiar y económica. Además, afirmó que el jugador ha intentado acercarse a sus hijos sin su autorización, lo que considera una forma de violencia psicológica. La madre de los menores enfatizó que el deportista no ha mostrado intención de conciliar ni de formalizar su separación legal.

Christian Cueva no querría divorciarse de Pamela López

En conversación con 'América hoy', Pamela López expresó su frustración ante la actitud de Christian Cueva, asegurando que el futbolista no solo evita el divorcio, sino que tampoco cumple con sus responsabilidades económicas como padre.

“El señor no se ocupa de la manutención de mis hijos. No quiere conciliar, mucho menos divorciarse. ¿Entonces qué busca?”, manifestó López en un mensaje a la reportera del programa. Sus declaraciones dejan en evidencia su molestia por la falta de un acuerdo que formalice el fin de su matrimonio con Christian Cueva.

Además, Pamela López señaló que el futbolista intentó acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad de su hogar, lo que ella interpretó como un acto intimidatorio.

Christian Cueva responde a las acusaciones

Tras las declaraciones de Pamela López, Christian Cueva se pronunció sobre la situación y negó estar interesado en su expareja. Según el futbolista, su única preocupación es el bienestar de sus hijos, especialmente después de que López iniciara una nueva relación con Paul Michael.

“Esta mujer no me interesa en absoluto, es de lo que más me arrepiento en la vida. No busco a nadie, lo único que busco es a mis hijos”, expresó Cueva en un tenso intercambio con la reportera de 'América hoy', elevando la voz mientras intentaba aclarar su postura.

Respecto a su intento de obtener las grabaciones de seguridad, el futbolista justificó su solicitud argumentando que solo busca proteger a sus hijos. Sin embargo, hasta el momento, no ha explicado por qué no ha iniciado los trámites de divorcio con Pamela López, a pesar de que su romance con Pamela Franco ya es oficial.