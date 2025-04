Olenka Mejía confiesa que Piero Quispe le compró pasajes a México más de 10 veces: "Quería que volvamos"

Olenka Mejía, quien denunció a Piero Quispe por amenazas tras negarse a firmar acuerdo de confidencialidad, reveló detalles sobre su relación con el futbolista en el programa 'Magaly TV, la firme'. En el programa, la modelo afirmó que el futbolista le compró más de 10 pasajes a México, donde jugaba para el equipo de los Pumas, con la intención de que lo visitara, incluso después de haber terminado su romance.

La modelo e influencer sorprendió al público al confesar que, a pesar de haber puesto fin a la relación en noviembre de 2022, Piero Quispe continuó buscándola e invitándola a partidos de fútbol, lo que ocasionó tensiones entre ambos. Según Olenka Mejía, la relación sentimental con el seleccionado nacional comenzó a finales de julio de 2022 y finalizó pocos meses después.

Olenka Mejía afirma que Piero Quispe le pidió que viaje a México

Olenka Mejía reveló que Piero Quispe la buscó repetidamente tras el fin de su romance, insistiendo en que lo visitara en México. "En el 2022, a fines de julio, estuvimos en una relación, se acabó en noviembre del 2022. De ahí quiso volver conmigo en febrero, marzo... me buscaba, me invitaba a los partidos, me dijo que él quería que yo vaya a México", expresó la modelo durante su declaración en televisión.

De acuerdo con el informe de 'Magaly TV, la firme', la influencer afirmó que el futbolista intentó retomar la relación en múltiples ocasiones, invitándola a México más de 10 veces. Sin embargo, nunca llegó a realizar los viajes porque perdió los pasajes.

Además de las declaraciones sobre los viajes, Olenka Mejía expresó su indignación al enterarse del embarazo de Cielo Berríos, pareja actual de Piero Quispe. La modelo afirmó que desconocía esta situación cuando el futbolista aún la buscaba y le enviaba pasajes, ya que lo había bloqueado de sus redes sociales.

"Yo estaba indignada porque le dije: oye hue***, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí, me mandas pasajes, si quieres que vaya, si quieres verme y todo, ¿qué chucha haces embarazando a una flaca? y peor ya dio a luz", aseguró la modelo que le dijo al futbolista.