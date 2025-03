El humorista Enrique Espejo, conocido como Yuca, sigue en UCI después de sufrir una fuerte caída, lo que ha mantenido en vilo a sus compañeros de trabajo y seguidores. El comediante, quien ha sido una figura clave en el programa 'JB en ATV', se encuentra bajo cuidados intensivos en el hospital Casimiro Ulloa, donde su estado de salud es delicado, según lo indicado por su compañero Joao Castillo.

El cómico, en una reciente entrevista con el diario Trome, compartió su preocupación por el estado de salud de Enrique Espejo. Castillo explicó que 'Yuca' se golpeó la cabeza durante su caída y que, aunque su pronóstico seguía siendo reservado, los detalles sobre su salud no se han actualizado. Esta es la segunda semana que el humorista se ausenta del programa 'JB en ATV', lo que ha generado preocupación entre su equipo de trabajo, quienes lo consideran un gran amigo y compañero.

¿Cuál es el estado de salud de 'Yuca'?

Joao Castillo no ocultó su preocupación por el estado de Enrique Espejo, mencionando que el golpe que sufrió podría generar secuelas debido a la edad de ‘Yuca’. “Hace un par de semanas nos comunicaron que había tenido un accidente, que fue una caída fuerte, se había golpeado la cabeza y que estaba en Cuidados Intensivos, pero no sabemos más. No nos han indicado nada más, su pronóstico era reservado”, expresó Castillo.

"Por la edad (de Yuca) los golpes fuertes ocasionan más secuelas, así que espero que se mejore. Es un gran compañero y amigo. Desde que llegué al programa siempre me habló y aconsejaba, así que se le extraña bastante. Todos estamos esperando que mejore, sobre todo", comentó Castillo, quien, visiblemente afectado, agregó que el impacto de la caída se ha dejado notar en el ambiente del programa.

El estado de salud de Enrique Espejo sigue siendo crítico, y se sabe que permanece en UCI desde que sufrió la caída. Sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre su evolución. “Nos dijeron que cuando lo pasen a piso (del hospital) ya podía recibir visitas y que nos iban a avisar, pero no nos han dicho nada. Solo su familia puede ir.” 'Yuca', de 73 años, es uno de los cómicos más conocidos del Perú, con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión. Su familia ha pedido discreción durante este difícil proceso, mientras sus seguidores y compañeros esperan su pronta recuperación.