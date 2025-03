El popular comediante Enrique Espejo, mayormente llamado 'Yuca', contó un episodio difícil de su adolescencia que marcó su vida. Durante una reciente entrevista con Trome, el actor reveló que sufrió acoso por parte de un profesor cuando cursaba el segundo de secundaria. Ante la presión de esta situación y temiendo que lo desaprobaran como represalia, optó por dejar la escuela y empezar a trabajar.

Lejos de las aulas, encontró un nuevo rumbo en la pesca, donde aprendió a defenderse y a valerse por sí mismo. Años después, el integrante de 'JB en ATV' comentó que regresó al colegio con una actitud diferente, decidido a no permitir que nadie más lo intimidara.

'Yuca' revela duro momento en su adolescencia

Enrique Espejo explicó que cuando estaba en secundaria, tuvo problemas con uno de sus maestros y temió ser reprobado, lo que influyó en su decisión de retirarse de la escuela. "Cuando estaba en segundo de secundaria, el profesor de inglés tenía esos gustos y me buscaba. Había jalado dos cursos el año anterior y, como no pensaba hacerle caso sabiendo que me iba a reprobar, me fui a trabajar a la pesca", comentó.

Durante su tiempo en la pesca, aprendió a defenderse y a desenvolverse en un ambiente distinto al escolar. Cuando decidió regresar al colegio, enfrentó a un compañero que en su momento había sido agresivo con él. "En el colegio, un repitente, mucho mayor que yo, era abusivo, pero con los pescadores aprendí a pelear, crecí y cuando volví lo busqué", mencionó. "Lo encontré al siguiente año, lo reté delante de todos y a la salida le di bien duro", agregó.

La trayectoria de Enrique Espejo 'Yuca'

A pesar de los obstáculos en su juventud, Enrique Espejo logró forjarse una gran trayectoria en el mundo del entretenimiento. Su carisma lo llevaron a ser parte de algunos de los programas humorísticos más populares de la televisión peruana, donde se ha convertido en un rostro reconocido por el público. Nació en Barranca el 22 de abril de 1951, y a lo largo de su carrera ha trabajado en programas como 'JB en ATV', espacio liderado por Jorge Benavides, donde sigue vigente a sus 73 años. Su personaje de 'Yuca' ha sido parte del elenco cómico por varias décadas.