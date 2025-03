El reconocido chef Giacomo Bocchio anunció que no formará parte de la próxima temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Tras 11 exitosas temporadas como jurado, su salida causó revuelo entre los seguidores del reality gastronómico de Latina. Aunque la decisión no fue suya, el cocinero expresó su gratitud por la experiencia vivida y dejó en claro que seguirá apoyando el crecimiento de la gastronomía peruana.

Giacomo Bocchio deja 'El Gran Chef Famosos'

La noticia fue confirmada a través de un video en sus redes sociales, donde Bocchio explicó que no continuará en el programa debido a una decisión del canal. "Me han preguntado mucho si estaré en 'El Gran Chef Famosos', y la respuesta es no. No voy a estar la siguiente temporada porque el canal ha decidido apostar por algo diferente", explicó el chef.

Este anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del programa se dividieron entre quienes mostraron su descontento y quienes respaldaron la medida. Muchos afirmaron que su ausencia afectará la dinámica del jurado, pues era considerado el más profesional y técnico del panel. En sus declaraciones, Bocchio mencionó que, a pesar de su salida, continuará difundiendo su pasión por la cocina peruana en otros proyectos.

¿Quién podría reemplazar a Giacomo Bocchio en 'El Gran Chef Famosos'?

Con la salida de Giacomo Bocchio, la gran interrogante es quién asumirá su puesto en el jurado del reality culinario. En redes sociales, los seguidores han especulado sobre varios nombres que podrían ocupar este rol. Entre los candidatos que han sonado con más fuerza están Luciano Mazzetti, Khabir Tello, Ignacio Barrios y Stephanie Pellny, más conocida como 'La Gastronauta'.

Luciano Mazzetti fue uno de los nombres que más resonó en las redes sociales como X (antes Twitter). Actualmente, es jurado en 'El Gran Chef: Pericotitos' y cuenta con una trayectoria destacada en la televisión gastronómica. Su carisma y cercanía con el público lo convierten en una opción ideal para integrarse al equipo de jueces en la nueva temporada.

Otro posible reemplazo es Khabir Tello, chef que ya ha participado en varias ediciones de 'El Gran Chef Famosos' como invitado especial. Su personalidad y conocimiento en cocina lo han posicionado como una figura recurrente en el programa. Además, su experiencia en la docencia culinaria podría aportar un enfoque pedagógico a la competencia.

Khabir Tello y Luciano Mazzetti. Foto: 'El Gran Chef Famosos'.





¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos: Extremo'?

Pese a la salida de Bocchio, el programa continuará con su nueva temporada bajo el nombre de 'El Gran Chef Famosos: Extremo'. Esta edición promete desafiar a los concursantes con retos culinarios más exigentes y novedosos.

El estreno está programado para el martes 11 de marzo de 2025 a las 7:45 p.m., justo un día después de la gran final de 'El Gran Chef: Pericotitos'. La producción del programa ha confirmado que el formato mantendrá su esencia, pero con ajustes que harán más intensa la competencia.