En la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina profundizó sobre el estilo de vida de la influencer Mayra Goñi, quien ha mencionado en varias ocasiones que vivió cómodamente en Miami gracias a una tarjeta OTH, la cual le permitiría gastar hasta $4.000 dólares semanales en restaurantes y otros lugares exclusivos. Sin embargo, varias voces influyentes, como Vania Bludau, desmintieron este relato, aclarando cómo realmente funcionan estos beneficios para influencers.

En la emisión del 28 de febrero, Magaly Medina y su equipo examinaron la veracidad de las declaraciones de Goñi, quien asegura que la tarjeta le proporciona un estilo de vida lujoso sin las preocupaciones financieras de un trabajo tradicional. Sin embargo, la periodista aclaró que esta tarjeta no cubre todos los gastos de la vida diaria, como la renta o el transporte, y no es tan generosa como se ha mostrado.

¿Cómo funciona la tarjeta OTH para influencers?

Según testimonios de influencers como Vania Bludau, la tarjeta OTH permite acceder a ciertos beneficios de consumo, como descuentos en restaurantes, spas y otros lugares de lujo, pero no cubre los gastos esenciales. Vania Bludau, quien también vivió en Miami y utilizó esta tarjeta, explicó en 'Magaly TV, la firme' que "la tarjeta no paga tu renta ni tu carro. Solo cubre el consumo en restaurantes, spas y otros sitios. Te permiten gastar, pero tienes que pagar impuestos y propinas por separado".

Además, la expareja de Christian Domínguez comentó que los montos que los establecimientos ofrecen no siempre son altos y, en ocasiones, no valen la pena en relación con el esfuerzo de llenar las redes sociales con contenido patrocinado. "Te pueden dar de consumo 600 o 1.000 dólares, y otros solo 50, que obvio no vale la pena", explicó la modelo.

Magaly Medina arremete contra Mayra Goñi

Magaly Medina también se refirió a la situación de Mayra Goñi, quien ha hecho afirmaciones sobre los supuestos beneficios ilimitados de la tarjeta OTH. "Nos han querido vender la idea de que con esta tarjeta, Mayra Goñi y otras influencers pueden vivir sin preocupaciones, pero la verdad es que es solo para consumo en algunos lugares.", comentó la 'Urraca'.

La periodista también destacó que, aunque la tarjeta permite acceso a restaurantes exclusivos, los impuestos y propinas deben ser cubiertos por los influencers. "Yo misma he pasado meses enteros de vacaciones en Miami y es igual, tienes que tener platita. ¿Quién te paga tu ropa, tu gasolina y tu internet? Esta tarjetita solo te permite el acceso a restaurantes de moda, pero al final pagamos el impuesto y la propina", concluyó.