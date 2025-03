Tras los recientes hechos que evidenciaron la alarmante inseguridad en el país, se convocó a una marcha para el viernes 21 de marzo, en la que miles de peruanos salieron a las calles a exigir justicia y mayor seguridad. La manifestación, que también contó con la participación de artistas, cantantes y orquestas, tuvo lugar en el Centro de Lima, y la ex chica reality estuvo presente en la movilización en contra de la creciente ola de violencia.

Alejandra Baigorria, quien llevaba puesta una camiseta de la selección peruana, se unió a la protesta junto a otros manifestantes. La modelo fue rodeada por la prensa, a quienes dio declaraciones en las que confirmó su participación en la próxima marcha, programada para el viernes 28 de marzo. Además, hizo un llamado a que más personas se sumen a la movilización.

“Yo voy a venir a la marcha siempre por mi país. Voy a estar acá y daré todo lo que está en mis manos. Acá no se trata de equipos, política, si son de izquierda o de derecha. La gente se está muriendo, está siendo asesinada. Entonces, está delicado. No es un juego. Algunos vienen a insultar, gritar; algunos periodistas quieren amedrentar, eso no es. Acá es unión. Si no hay unión, no vamos a lograr nada, lamentablemente. Acá se trata de que este gobierno tiene que salir”, sostuvo.

Exige acciones urgentes frente a la crisis de inseguridad

La ‘gringa de Gamarra’ también se refirió a la declaración de la presidenta Dina Boluarte y su respaldo al ministro Juan José Santivañez, quien recientemente fue censurado por el Congreso. En rechazo a lo expresado por la primera mandataria, Alejandra Baigorria pidió que se tomen medidas para frenar los constantes casos de violencia e inseguridad.

“¿Qué podemos esperar? No sé. Yo cada vez me sorprendo más. Lo único que pido es que hagan algo para parar esto porque hay vidas en juego y yo no podría irme a dormir tranquila en mi almohada sabiendo que todas esas vidas y toda esa sangre corre por este gobierno porque son vidas en juego. Lamentablemente, muchas familias están sufriendo por esto y creo que todos los que están ahí tienen familia. Que se pongan una mano en el pecho. ¿Qué futuro tienen sus hijos en este país de esta manera? Nada”, agregó la empresaria de 36 años.

Armonía 10, Corazón Serrano y otros artistas confirman su asistencia a la marcha

Las orquestas Armonía 10, Corazón Serrano y Hermanos Yaipén publicaron un nuevo comunicado en el que confirman su participación en la marcha de este viernes 21 de marzo. Esta decisión se da después de que, horas antes, anunciaran que no iban a participar en la acción debido a que consideraban que se "estaba politizando demasiado". A través de sus redes sociales, también informaron que participarán en una nueva marcha programada para el 28 de marzo.

"Marcharemos el 21 de marzo y el 28 de marzo, y las veces que sean necesarias porque no queremos morir", se lee en el último comunicado publicado.

Diversos artistas como Daniela Darcourt, Handa, Chechito y más, también compartieron este comunicado, confirmando su presencia en la marcha contra la inseguridad que iniciará en la Plaza San Martín, este viernes 21 de marzo.