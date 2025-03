Magaly Medina no tardó en expresar su rotunda indignación hacia Paco Bazán después de un polémico incidente ocurrido en el regreso de su podcast 'Ni loco, ni santo'. Durante el primer episodio de la nueva temporada, el exfutbolista relató una anécdota sobre sus vacaciones en Medellín, Colombia, donde pasó tiempo con la cantante Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano. La conversación dio un giro inesperado cuando, en medio de una llamada en vivo, Erick Delgado le pidió a la cantante calificar a su compañero en una escala del 1 al 20, aludiendo a un ranking que se hizo famoso por su controversia en el programa 'El valor de la verdad'.

Ante esto, la conductora de 'Magaly TV, la firme' no dudó en calificar la actitud de Bazán como inapropiada y le dijo de todo. En su programa del 18 de marzo, Magaly expresó estar profundamente decepcionada, ya que siempre lo había considerado una persona caballerosa. A su juicio, la actitud de Paco Bazán ante la cantante fue completamente fuera de lugar, tildándolo de "un patán cualquiera", además de compararlo con Christian Cueva.

Magaly Medina decepcionada de Paco Bazán por comentario a Susana Alvarado

Magaly Medina no pudo esconder su sorpresa y decepción al escuchar las declaraciones de Paco Bazán en su podcast Ni loco, ni santo. En su programa del 18 de marzo, la conductora arremetió contra el exarquero de Universitario, quien, a pesar de haber manifestado en otras ocasiones que prefería mantener su vida privada en secreto, decidió exponer públicamente su relación con Susana Alvarado. Magaly comentó que le pareció contradictorio que, después de afirmar que no quería hablar de su vida personal, lo primero que hace en su podcast es llamar a la cantante para hablar sobre su romance. Según Medina, esto parecía más bien una estrategia para ganar atención, ya que Bazán descubrió que su relación con Alvarado podría generar más interés mediático.

La presentadora también destacó la falta de respeto y consideración hacia la cantante, asegurando que exponer a Susana Alvarado a una situación como la que ocurrió en el podcast no fue un acto caballeroso. “No me parece que exponga a su enamorada a un hecho tan grotesco, poco caballeroso”, dijo Magaly con firmeza. A su juicio, este tipo de comportamiento podría esperarse de alguien como el comentarista deportivo Carlos Cueva, pero no de Paco Bazán, quien, según ella, siempre se ha destacado por ser un hombre educado y respetuoso. "No un patán cualquiera", sentenció, dejando claro que para ella, la actitud de Bazán fue una gran decepción.