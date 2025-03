El asesinato de Paul Flores, ocurrido en San Juan de Lurigancho tras el ataque de sicarios al bus de la agrupación Armonía 10, dejó una profunda huella en la comunidad artística. Este trágico suceso, que sucedió la madrugada del domingo 16 de marzo, ha generado pánico en otras agrupaciones de cumbia que han sido víctimas de extorsiones. Paco Bazán, conductor de 'El deportivo en otra cancha', compartió detalles sobre la angustia que vivieron Susana Alvarado y los miembros del grupo Corazón Serrano, quienes acababan de ofrecer una presentación en El Huaralino.

Según Bazán, la noticia del atentado a Armonía 10 provocó una gran preocupación entre los miembros de Corazón Serrano, generando un ambiente de pánico. La incertidumbre y el temor por la seguridad personal se apoderaron de todos los músicos, quienes no pudieron abandonar el lugar. "Hubo pánico", aseveró el exfutbolista profesional.

Paco Bazán narró momentos de pánico de Susana Alvarado y Corazón Serrano

En sus declaraciones del lunes 17 de marzo en 'El deportivo en otra cancha', Paco Bazán relató que esa madrugada se dirigió al local El Huaralino a recoger a Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, después de su presentación. Al llegar, se encontró con un ambiente cargado de miedo, ya que todos acababan de enterarse de la muerte de Paul Flores, lo que desató una ola de pánico entre los artistas presentes.

“Soy testigo del pavor y del terror que se vivió el día sábado cuando (Corazón Serrano) se enteró (de la muerte de Paul Flores). El domingo por la madrugada, casi a las cuatro de la mañana, nos dirigimos al Huaralino a recoger a Susana y ahí fue que nos enteramos de esta desgracia, de esta tragedia”, expresó el exarquero.

Paco Bazán detalló que los integrantes y el equipo de Corazón Serrano tuvieron que quedarse en el local esperando la llegada de la policía, ya que los músicos temían que los sicarios que atacaron el bus de Armonía 10 también los atacaran a ellos. “La orden fue que no se vaya nadie porque iban a pedir refuerzos policiales porque había mucho miedo. La información que tenían de Inteligencia es que (los extorsionadores) se iban a dirigir al Huaralino. Hubo pánico”, agregó el saliente de Susana Alvarado.

Armonía 10, Corazón Serrano, Grupo 5 y las principales orquestas del Perú emiten comunicado pidiendo justicia

El asesinato de Paul Flores ha dejado una huella profunda en la comunidad artística peruana, que desde hace años viene siendo víctima de la violencia y el sicariato. En un comunicado conjunto, agrupaciones como Armonía 10, Corazón Serrano, Agua Marina, Grupo 5 y otros artistas expresaron el temor creciente que sienten los músicos ante la creciente inseguridad. Con el #NoQueremosMorir, las agrupaciones pidieron a las autoridades que tomen medidas urgentes para frenar esta ola de criminalidad que afecta al sector.

"Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú", señala el comunicado. "No podemos seguir normalizando esta realidad, por eso, hacemos un llamado urgente a nuestros colegas de la cumbia, salsa, folklore, rock, y a todos los artistas del país, así como a los medios de prensa y marcas, para unirnos y exigir seguridad y justicia y acciones inmediatas por parte de las autoridades y el cese de toda esta criminalidad (...) La música debe ser paz, no miedo. No nos callarán. Unidos somos más fuertes. ¡Exigimos justicia!", concluye así el comunicado.