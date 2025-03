El conductor de televisión Paco Bazán atraviesa una nueva etapa sentimental tras iniciar una cercana relación con la cantante Susana Alvarado. Recientemente, la integrante de Corazón Serrano realizó un viaje por Colombia con el exfutbolista, lo que ha generado interés por parte de sus seguidores. Ante la atención del público, Bazán decidió conectarse a través de TikTok. Sin embargo, el encuentro virtual tomó un giro inesperado cuando fue cuestionado por su rol como padre.

Durante la transmisión en la cuenta de ATV, una usuaria le escribió: "Cuida a tus hijos", lo que provocó una reacción inmediata del conductor, quien no dudó en responder con firmeza y visiblemente molesto.

Paco Bazán defiende su rol como padre

El presentador de 'El deportivo en otra cancha' reaccionó indignado ante el comentario y dejó en claro que es un padre presente. "Un comentario fuera de lugar. ¿Cómo sabes que mis hijos no están cuidados? ¿Cómo sabes que no soy un padre presente? ¿Tú cómo no sabes que yo siempre estoy pendiente de ellos? De los tres, que estoy entregado a ellos", expresó con evidente molestia.

Paco Bazán enfatizó que su prioridad es el bienestar de sus tres hijos y que trabaja arduamente para garantizarles estabilidad y educación de calidad. "Trabajo como un esclavo para que mis hijos vayan a los mejores colegios del Perú", afirmó. Además, explicó que mantiene un régimen de tenencia compartida y que se comunica con su hija mayor a diario. "Cuando se meten con mis hijos, sí me molesta", agregó.

La reacción de Paco Bazán generó diversas opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo respaldaron, otros continuaron cuestionándolo.

Paco Bazán 'encara' a Edwin Sierra por Susana Alvarado

Paco Bazán vivió un momento incómodo en vivo durante la una de las recientes emisiones de 'El deportivo en otra cancha' cuando Edwin Sierra, en tono de broma, hizo referencia a su reciente viaje a Colombia con Susana Alvarado. Mientras conversaban sobre distintos temas, el conductor le pidió al actor que hablara sobre su vida y carrera, pero Sierra respondió con una indirecta: "Todo quieres profundizar". La situación tomó un giro inesperado cuando el comediante agregó con humor: "No te ha bastado Colombia para profundizar", desatando risas en el set.

El comentario no pasó desapercibido para Bazán, quien, aunque sonrió, reaccionó de inmediato diciendo: "¡Qué malcriado!". La broma de Sierra generó sorpresa, y el exfutbolista optó por cortar la transmisión en vivo. Acto seguido, el ‘ahijado’ de Magaly Medina tomó el control de la situación y envió a un corte comercial, poniendo fin al tenso momento en el programa.