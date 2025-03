Yahaira Plasencia se pronunció tras ser señalada por Daniela Darcourt por un desaire ocurrido en 2018 cuando ambas participaron en la final del programa 'Esto es guerra'. En una reciente entrevista, la cantante de 'Y le dije no' dio su versión sobre el incidente y negó haber tenido alguna mala intención.

Recientemente, Daniela Darcourt reveló en el programa 'Café con la Chévez' que vivió un momento incómodo con Yahaira Plasencia durante su participación en 'Esto es Guerra'. Según la artista, ambas fueron invitadas a cantar juntas en la final del reality. Sin embargo, la intérprete de 'Señor mentira' mencionó que Plasencia la ignoró en los ensayos, lo que avivó rumores de rivalidad entre ellas.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre desaire a Daniela Darcourt?

En declaraciones al programa 'América hoy', Yahaira Plasencia aseguró que el desaire fue una situación del momento, ya que ambas no se conocían en persona. Además, resaltó que la salsera tampoco la saludó durante los ensayos, por lo que no considera que su actitud haya sido descortés.

"No sé si reírme o recordar. Ha sido hace mucho tiempo, en 2018. Yo creo que el día del ensayo ni ella me saludó ni yo la saludé, pero no creo que haya sido porque no queríamos. Simplemente, fue nuestro primer encuentro y no nos conocíamos en persona", explicó Yahaira Plasencia.

La cantante también mencionó que el abrazo que le dio a Daniela Darcourt en vivo fue una reacción espontánea. "En ese tiempo todo era en contra mía, siempre me dejaban mal, y yo quería demostrar que no tenía nada en contra de ella", agregó la popular 'Patrona'.

En una anterior entrevista a Trome, Daniela Darcourt dejó en claro que su relación con Yahaira Plasencia es meramente profesional y que no existe una amistad entre ellas. "Yahaira es una compañera, ella misma ha dicho que no somos amigas. No puedo llamar amiga a una persona que veo esporádicamente", indicó la cantante.

Daniela Darcourt también relató su incomodidad al notar la actitud de Plasencia durante los ensayos. "Fue raro. Llegué, hice mi ensayo. Ella llegó, hizo su ensayo. No me saludó hasta el momento en que me abrazó en vivo, y por eso mi reacción fue de sorpresa", confesó.

La artista también reveló que el abrazo en vivo la tomó desprevenida y que sintió que su reacción fue malinterpretada por el público. "Si en el ensayo no me saludas y en vivo sí, ya qué te puedo decir. En ese momento quedé mal yo para muchas personas, porque parecía que ella me quería abrazar y yo la rechazaba, pero la gente no sabía ese detalle", explicó Darcourt.