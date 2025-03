En el mundo de la música y la televisión peruana, la supuesta rivalidad entre las cantantes Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia ha sido un tema de conversación constante. No obstante, en una reciente entrevista con en 'Café con la Chévez de Trome', Daniela dejó claro que, aunque no tienen una relación cercana ni se consideran amigas, no existe enemistad entre ellas."

En la misma entrevista, Daniela Darcourt también se refirió al incómodo momento que vivió cuando compartió escenario con Yahaira Plasencia en 'Esto es guerra'. La ex Son Tentación recordó cómo la situación fue algo "rara", pero aclaró que no tuvo ningún conflicto con la intérprete de 'Soltera'.

Daniela Darcourt niega amistad con Yahaira Plasencia

Durante la entrevista con Carla Chévez, Daniela Darcourt habló sobre su colega Yahaira Plasencia. Al ser preguntada sobre su relación con ella y si existía una amistad entre ambas, Daniela fue contundente al afirmar que no se frecuentan ni tienen un vínculo cercano. "Yahaira es una compañera, ella misma ha dicho que no somos amigas. Es verdad, no puedo llamar amiga a una persona a la que veo esporádicamente", comenzó diciendo.

En otro momento, Daniela especificó que no tendría problemas en juntarse con Yahaira Plasencia. Sin embargo, dejó en claro que ninguna de las dos tiene un impacto significativo en la vida de la otra, por lo que el rumbo que tomen en sus carreras o los logros que alcancen no afectan sus carreras o vidas personales. "Si ella mañana quiere hablar conmigo, que me hable. Si ella mañana no me quiere hablar, que no me hable. No pasa nada. En mi vida no influye y yo viceversa en la suya. Creo que cada una somos irrelevantes en nuestras vidas, cada una hace su trabajo, cada una hace lo mejor que puede para surgir y buscar un espacio afuera con su carrera, individualmente cada una", sostuvo Darcourt.

Daniela Darcourt recordó 'desplante' que le hizo a Yahaira Plasencia

Cuando le preguntaron sobre el incidente que protagonizaron junto a Yahaira Plasencia al cantar al inicio de la final de 'Esto es guerra' en 2021, Daniela Darcourt explicó que fue una experiencia extraña. Durante los ensayos, Yahaira no le dirigió la palabra, pero al momento de salir en vivo, la sorprendió abrazándola. Esto generó un ambiente incómodo para Daniela, y a partir de ahí, la gente comenzó a especular que ella tenía algo en contra de 'Yaha'.

"Es que yo me sorprendí. Si en el ensayo no me saludas y en el en vivo sí, ya qué te puedo decir y en ese momento quedé mal yo para muchas personas, porque era como que ay mira, ella sí te quiere abrazar, pero para mí fue raro, porque la gente no sabía ese detalle", mencionó la cantante de salsa.