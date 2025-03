La salud de Anuel AA volvió a estar en el centro de la atención luego de que se difundiera que el artista habría sido hospitalizado de emergencia en Miami. Según reportaron algunos medios de comunicación, los rumores se relacionaban con una infección en un tatuaje, lo que generó alarma entre sus seguidores y diversas versiones sobre su estado. Durante varias horas, la incertidumbre creció, pues no había un pronunciamiento oficial por parte del cantante.

En octubre de 2023, el reggaetonero habló abiertamente sobre su estado de salud al publicar una imagen en una camilla de hospital. En esa ocasión, detalló que había estado en una situación delicada, lo que llevó a que muchos seguidores recordaran ese episodio tras la reciente información sobre su presunta hospitalización.

¿Qué se sabe sobre la supuesta hospitalización?

El Diario Metro de Puerto Rico informó que Anuel AA habría sido ingresado en una clínica de Miami y que su permanencia allí se habría extendido varios días. La falta de confirmación oficial alimentó diversas especulaciones, especialmente debido a la posible infección en un tatuaje.

A lo largo del día, múltiples versiones surgieron sobre la salud del artista. Algunos medios indicaron que el problema habría requerido atención médica inmediata, mientras que otros se limitaron a señalar que su estado era reservado. Sin embargo, la incertidumbre terminó cuando el propio cantante decidió pronunciarse.

La respuesta de Anuel AA

Ante la creciente ola de rumores, Anuel AA utilizó su cuenta de Instagram para desmentir su presunta hospitalización. En una storie, el cantante negó estar internado y reaccionó con ironía a la información que circulaba.

"El día que digan que me maten no le crean hasta que vean el cuerpo", manifestó en su publicación, dejando claro que se encuentra bien y que no está hospitalizado. Con estas declaraciones, el reggaetonero puso fin a la polémica y descarto las versiones que sugerían complicaciones en su estado de salud.