La cantante Cielo Torres reveló que sueña con juntar a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en su nuevo disco de salsa, el cual contará con diversas colaboraciones. Según la salsera, su equipo de trabajo ya había empezado las comunicaciones con ambas artistas para hacerles una invitación oficial.

Como se sabe, desde hace mucho tiempo, se ha especulado mucho sobre la rivalidad que tendrían las excompañeras de 'Son Tentación'. Por lo que sería una gran novedad que Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt se unieran en un mismo proyecto musical.

La cantante Cielo Torres dejó abierta la posibilidad de unirse a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en su próximo proyecto musical. Su intención es incluir a varias artistas invitadas en su nuevo álbum de salsa, por lo que su equipo ya se estaría comunicando con ambas para hacerles llegar la propuesta. “Me he animado, he sido tan osada de llamar a algunas compañeras para poder hacer una colaboración, he puesto mis velitas para que me acepten. Aún estamos en tratos y todo depende de ellas”, declaró a Trome.

Por su parte, Cielo Torres compartió que ha entablado una buena amistad con Yaharia Plasencia. Sin emabrgo, destacó que tiene una relación cordial con todas sus colegas de la música. “Debo reconocer que el año pasado hice una amistad más cercana con Yahaira, con quien pude coincidir en Puerto Rico para los Premios Juventud y en los Premios Heat en Punta Cana. Ha sido una cuestión de empatía con ella, pero para mí todas son mis compañeras y si quieren ser mis amigas, estoy con los brazos abiertos”, destacó la salsera.

Cielo Torres expresó su profundo entusiasmo por concretar la colaboración con Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, grandes exponentes de la salsa peruana. La salsera pidió al público que empiecen a manifestarse. “Espero que todos crucen los dedos y prendan velitas para que eso suceda. Pero la idea es unirnos por la salsa peruana”, añadió.

Finalmente, Cielo Torres se mostró en contra de que rivalizaran a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. Esto después de las polémicas declaraciones del cantante Josimar, quien dijo que prefiere ampliamente a la intérprete de 'Señor mentira'. “Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que damos porque no podemos ponernos de un lado al otro del trabajo de nuestros compañeros. Sabemos que cada uno tiene una lucha diferente. No podemos ponernos a comparar la carrera de artistas y compañeros peruanos, sobre todo de mujeres. Sentí que no debió suceder”, fue la opinión de la cantante.