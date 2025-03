La cantante Marisol Ramírez, conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, reveló conversaciones privadas con Christian Cueva en el programa ‘Amor y fuego’. En los chats, la intérprete de ‘La escobita’ muestra cómo en 2022, mientras el futbolista aún estaba con su esposa Pamela López, le propuso colaborar en una canción.

A pesar del interés mostrado por Marisol para trabajar juntos en un proyecto musical, la propuesta nunca llegó a concretarse debido a los constantes viajes de ambos. Sin embargo, los mensajes evidencian que el verdadero interés de Christian Cueva no era solo la música, sino también acercarse más a la cantante norteña.

Christian Cueva planeaba debutar en la música con Marisol antes que con Pamela Franco

En los mensajes de WhatsApp, la 'Faraona de la cumbia' intentó coordinar con Christian Cueva para definir los detalles de la colaboración. “Preguntarte cuándo te puede llamar mi manager para lo de la canción”, le escribió la cumbiambera. Sin embargo, la conversación no prosperó y el futbolista dejó de responder.

Tiempo después, 'Aladino' retomó el contacto y se disculpó: “Hola, Sol (como le decía de cariño), perdí mi celular y recién llego a Arabia. Tenía otro número y no tenía tu contacto para comunicarme, espero que te encuentres bien”. Marisol, visiblemente incómoda por la falta de compromiso del futbolista, le respondió con frialdad: “Hola, bien. ¿Y tú cómo estás?”.

El futbolista notó la molestia de la cantante y trató de justificarse: “Te hablé, parece que te molestaste. Te comenté que perdí mi celular, recién recuperé mi número y todo. Creo que te molestó por lo último que me hablaste”.

La molestia de Marisol y le recuerda su promesa de grabar con Christian Cueva

La cantante expresó su decepción ante la falta de compromiso del futbolista: “Te haré recordar la palabra que me diste de grabar juntos y, como siempre, quedó en palabras. Para mí, la palabra vale más que todo. Eso me molestó, pero ya pasó”, respondió Marisol.

Ante esto, Christian Cueva intentó suavizar la situación y mostró otro interés más allá de lo musical: “Pero no tengo cómo comunicarme contigo. Inclusive quiero poder conocerte y ser más fácil todo. Yo, por mis tiempos, no he podido, Sol. ¿Me entiendes?”.

Marisol insistió en que Christian Cueva cumpliera su palabra sobre la colaboración musical. "Yo quiero que vengas y grabemos la canción que me prometiste que grabaríamos", le escribió la cantante. Ante esto, el futbolista respondió con aparente compromiso: "Sol, yo te voy a ver y te prometo grabar esa canción. ¿De verdad?". Sin embargo, Marisol dejó claro su desconfianza y le advirtió: "No juegues con mis sentimientos".

A pesar de las promesas, la colaboración nunca se concretó. Con el tiempo, 'Aladino' se distanció de la cantante norteña e inició una relación con Pamela Franco, con quien finalmente grabó un tema en 2024: 'El cervecero', canción que se popularizó en medio de la polémica.