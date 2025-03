Marisol optó por hacer públicos los mensajes intercambiados con Christian Cueva, tras la confesión de Pamela López en el programa ‘El valor de la verdad’, donde revelaron que el futbolista había coqueteado con la ‘Faraona de la cumbia’. En los chats, se puede observar que el jugador se dirigía a ella con afecto, pues incluso llegaron a acordar para grabar una canción juntos.

Sin embargo, debido a la falta de comunicación y diversos asuntos personales de Christian Cueva, la grabación nunca se llegó a concretar, lo que generó el malestar de Marisol ya que había sido una promesa que le había hecho ‘Aladino’ en su momento. “Si vuelves a fallarme, harás de cuenta que nunca me conociste”, le advirtió la ‘Faraona’ en un chat.

Marisol quería grabar una canción con Christian Cueva

Este miércoles 12 de marzo en el programa ‘Amor y Fuego’, se reveló en exclusiva las conversaciones entre Christian Cueva y Marisol que tuvieron por el año 2022. A pesar que al principio solo era una conversación casual entre amigos, con el tiempo crecía la confianza y ocasionó que la cantante, le ofreciera grabar una canción a ‘Aladino’.

Constantemente Marisol le consultaba a Christian Cueva cuándo podrían coordinar para grabar la canción juntos, que ‘Aladino’ ya le había prometido que se haría, pero nunca se concretó esto. Asimismo, el futbolista quedaba con ella para que se vieran, pero al final terminaba faltando a esas salidas, lo que generó que con el tiempo la ‘Faraona’ decidiera mandarle una fuerte advertencia por no cumplir con su promesa.

“En serio Sol, te prometo”, le decía Christian Cueva a Marisol, pero ella respondió de esta forma: “Tú me prometiste varias veces cosas y nunca cumpliste, por eso ya no te creo. Si vuelves a fallarme harás de cuenta que nunca me conociste y peor, que no existo. Yo quiero que vengas y grabemos la canción que prometiste que grabaríamos”.

¿Cómo reaccionó Christian Cueva?

Tras la fuerte advertencia de Marisol, Christian Cueva intentó apaciguar la situación, tratando de hacer que la cantante volviera a confiar en ella. “Sol, yo te voy a ver y te prometo grabar esa canción”, le decía ‘Aladino’, a lo que la ‘Faraona’ respondió: “¿De verdad? no juegues con mis sentimientos que son verdaderos”.