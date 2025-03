Cecilia Tait, una de las figuras más emblemáticas del vóley peruano, no pudo contener la emoción al recordar a su exentrenador Man Bok Park en el programa 'Mande quien mande' (MQM). La exvoleibolista fue sorprendida con un cuadro que la mostraba junto al legendario extécnico, lo que la llevó a las lágrimas.

El homenaje se dio en el marco de la celebración de su cumpleaños, un momento que se tornó aún más emotivo tras el reciente fallecimiento de Man Bok Park, quien perdió la vida a los 83 años. El técnico coreano fue un pilar fundamental en la historia del vóley peruano, logrando la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Cecilia Tait se quebró al recordar al exentrenador de la selección peruana, Man Bok Park

Durante la emisión de 'Mande quien mande', Cecilia Tait recibió un emotivo obsequio que la llevó a revivir algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Al ver la imagen junto a su exentrenador, la exvoleibolista no pudo evitar el llanto y se tomó algunos segundos para recomponerse antes de compartir su sentir con la audiencia.

La exvoleibolista recordó cómo fue su llegada a la selección peruana y el impacto que tuvo Man Bok Park en su desarrollo como atleta. "Yo tenía el número once y cuando llego a la selección de mayores, me pasaron muy rápido, según él, porque era un diamante en bruto. Yo me puse a llorar, porque me dijo ‘a partir de ahora, no vas a tener el número 11, vas a tener el número 7’. Yo no lo entendía, había un amor-odio en ese momento", relató con nostalgia.

El legado de Man Bok Park en la selección femenina de vóley del Perú es innegable. Bajo su dirección, el equipo nacional alcanzó logros históricos, siendo el más recordado la final olímpica en 1988, donde la selección peruana se colgó la medalla de plata.

Más allá de su impacto en el ámbito deportivo, Cecilia Tait destacó cómo el vóley transformó su vida, no solo en la cancha, sino también en su lucha personal contra el cáncer. "Yo no sé qué me vio, pero esté en donde esté nunca voy a parar de agradecer. El vóley me salvó la vida, mis músculos fueron tan fuertes para soportar la quimio y me ayudó a salir de la pobreza", compartió conmovida.

El fallecimiento de Man Bok Park representa una gran pérdida para el deporte peruano. Su legado y enseñanzas seguirán vigentes en generaciones de voleibolistas que sueñan con llevar el nombre del Perú a lo más alto del podio. Por su parte, Cecilia Tait reafirmó que el recuerdo de su entrenador vivirá siempre en su corazón y en el de todos los peruanos que vibraron con aquella gesta olímpica.