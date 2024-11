El comediante Alan Castillo pasó un momento incómodo este miércoles 6 de noviembre. Luego de ofrecer una entrevista para un programa de televisión, el popular ‘Robotín’ fue increpado en Jirón de la Unión por un hombre que, además de acusarlo de haberlo amenazado de muerte, aseguró que lo iba a golpear.



‘Robotín’ protagonizó pelea callejera



Cuando ‘Robotín’ se disponía a ofrecer su show en el Centro de Lima, un sujeto lo interrumpió para enfrentarlo. “Te recontra parcho. ¿En dónde te encuentro? El mundo da vueltas. Ahora, amenázame con que me vas a mandar gente. Soy recontra valiente, ¿qué va a pasar”, se le escucha decir al transeúnte.



En todo momento, Alan Castillo intentó calmar al hombre y le pidió que no se le enfrente en ese momento. “Ahorita no, manito, estoy trabajando. Apunta mi número, ni siquiera me acuerdo de lo que hablé”, comentó el exnovio de la venezolana Karelys Molina, la popular Robotina.

Después del ‘dime y diretes’, el público empezó a reclamar al desconocido. “Ustedes no saben el contexto, no se metan. Me ha amenazado de muerte. Te voy a meter un cachetadón”, dijo ofuscado. “Te voy a volver a ver”, añadió antes de irse.



Robotina revela cómo retomó su amistad con Robotín



Después de un tiempo separados, Robotina decidió hablar sobre el proceso de reconciliación con Robotín. La pareja, famosa por su química en pantalla y su dinámica única, se había distanciado a raíz de una serie de malentendidos que afectaron tanto su vida personal como profesional.



En una reciente entrevista, Robotina compartió cómo lograron superar sus diferencias y recuperar la amistad, subrayando el papel clave de la comunicación y el perdón en esta nueva fase de su relación. “Una amiga en común nos juntó y convenció de llevar la fiesta en paz. Esta vez estamos más comprometidos a comportarnos maduramente, dejando todo en el pasado y comenzando desde cero”, explicó.

Karelys Molina y Robotín se reconciliaron como amigos.

Además, Karelys Molina comentó que el acercamiento ocurrió luego de que Robotín comprara una moto eléctrica para su mánager, quien también es amigo de ambos. Esto facilitó que finalmente se animaran a hablar y, eventualmente, a grabar contenido juntos para TikTok.