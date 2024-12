Stephany Orúe: "Hacer música era un pendiente que tenía que cumplir"

Con sesenta músicos en escena, Stephany Orúe interpretará una cumbia en el concierto Voces Migrantes, Sonidos de Fiesta. “Este año estoy de la mano de la música, como mejor amiga y eso me hace sentir plena”, dice la actriz que tenía como “pendiente” iniciar su carrera como cantante.

“Era un pendiente que tenía por cumplir y estoy recién iniciando... de manera mucho más profesional. Además, el concierto es muy simbólico, representa como yo veo la vida. La diversidad en todas sus formas es como parte de mi filosofía y el arte no discrimina”, comenta sobre la presentación. “Soy una de las conductoras, pero podré cantar un poquito. En esta ocasión vamos a estar peruanos y venezolanos y me llena de mucha energía, es un honor”.

Su proyecto como solista inició en la pandemia. En 2021 lanzó el tema contra la violencia de género. ‘Ni un paso más’. “En medio de toda la crisis empecé a componer. He llevado muchísimas clases de canto porque no quería hacerlo de una manera improvisada, sino, ganando herramientas para sentirme con la autoridad de pararme en un escenario y decir ‘soy cantante también’. Tenía como referente a mi papá, él ha sido cantante”.

Nos adelanta que estrenará un musical con su pareja, Jorge ‘Chino’ Sabogal con quien dirige la orquesta Sound machina. “El punto clave fue cuando lo conocí. Es músico y productor y yo le pedía a la vida estar con un artista. Siempre decimos qué suerte tenemos de poder trabajar juntos, de estar con alguien a quien admiras y aplaudir sus logros, pero cada quien tiene un camino individual”.

“Había muchos prejuicios en la televisión”

Por estos días aparece en la pantalla chica interpretando a una cantante de cumbia. Considera que, la ficción peruana se está recuperando. “Yo empecé a estudiar cuando había muchos prejuicios, siempre decían que por eso era muy difícil hacer televisión y era una batalla muy dura vivir del teatro. A mí me tocó hacer ficción cuando las cosas cambiaron, eran otros temas y tuve la oportunidad de protagonizar historias de nuestra historia y cultura. Pero la vida me fue mostrando que lo que nuestros maestros nos decían no era mentira, no es tan fácil vivir del arte, he afrontado un momento de vacas flacas ¿no? Pero cuando amas lo que quieres afrontas y sigues chambeando porque no te vas a quedar esperando a que la productora te llame o que las cosas mejoren en tu país. En ese proceso he aprendido a gestar mis proyectos. No hay que ser una pieza que engrane en algo, sino, producir, crear. Si bien el canal 2 y el 4 se mantienen, yo estoy con esa filosofía”.

Aunque el concierto es una celebración, Orúe considera que “son tiempos violentos” porque Perú atraviesa una crisis. “Yo no soy tan pesimista, siempre veo luz y no solo al final del camino, es mi mantra, pero el contexto me llena de frustración. No puedes manejar a la masa, te puedes manejar a ti mismo y puedes hacer cosas y generar un efecto rebote con tu gente alrededor. Si yo me voy de mi país no sería huyendo, no, yo amo mi país y creo que es muy rico. Aplaudo a mis colegas que se van a buscar nuevos horizontes, cada quien tiene el derecho de soñar y crecer, pero yo me iría y siempre volvería”.❖

Datos: El concierto será este domingo en la explanada del Ministerio de Cultura. El ingreso es gratuito.