El chico reality Mario Irivarren se convirtió nuevamente en tendencia tras compartir una anécdota sobre su pasado sentimental con Alondra García Miró. Durante la reciente emisión de su programa 'Good Time', el influencer reveló que, pese a no mantener contacto con su expareja desde hace tiempo, un encuentro casual los llevó a intercambiar algunas palabras.

La inesperada coincidencia ocurrió en un salón de belleza, donde ambos acudieron sin planearlo. Irivarren, quien se encontraba realizándose un laceado, se sorprendió al ver que Alondra se sentaba justo a su lado. Aunque el encuentro fue breve, el momento no pasó desapercibido y se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

El inesperado reencuentro de Mario y Alondra

Durante el programa, Mario Irivarren narró con humor lo sucedido, asegurando que el cruce de palabras con su expareja fue completamente espontáneo. "Me estaba lavando la cabeza cuando llega Alondra y se sienta en el lavatorio del costado. Fue como 'hola, qué tal, qué te vas a hacer, cómo está la abuelita'. La conversación más random", relató entre risas.

El momento causó furor entre sus compañeros de 'Good Time', especialmente en Laura Spoya, quien no dudó en bromear al respecto. "Alondra no perdió un novio, perdió una amiga", comentó en tono de burla, a lo que Mario Irivarren respondió afirmativamente, generando aún más risas en el estudio.

En redes sociales, los seguidores del chico reality no tardaron en reaccionar. Algunos destacaron la naturalidad con la que manejó la situación, mientras que otros especularon si el destino podría volver a unirlos en el futuro.

Mario Irivarren y el dolor de su ruptura con Alondra García Miró

Más allá de las risas, este episodio recordó a muchos lo difícil que fue para Mario Irivarren superar su relación con Alondra García Miró. En una edición anterior de 'Good Time', el modelo confesó que el fin de su romance con la influencer fue uno de los momentos más duros de su vida, especialmente por la rapidez con la que ella inició un nuevo vínculo amoroso con Paolo Guerrero.

"La verdad sí fue un momento de mi vida bien duro. (...) Pasé de tener todo a no tener nada. A los dos meses, Alondra comenzó una relación con Paolo, a mí me jodieron. La gente es cruel, yo la estaba pasando muy mal, he llorado mucho. (...) En esa época de mi vida la pasé mal. Me decían 'cachudo' y me dolía", recordó Irivarren, haciendo referencia a los comentarios negativos que recibió en ese entonces.