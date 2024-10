En una reciente declaración, la ex porrista Shirley Cherres aseguró que las acusaciones de Abel González son infundadas y que su abogado ya está tomando cartas en el asunto. La situación surgió tras un encuentro en un bungalow en Cieneguilla, en el que González sostiene haber perdido pertenencias de alto valor. Abel González Castañeda, de 40 años, presentó su denuncia en el programa 'Magaly TV, la firme', donde insinuó que Cherres pudo haberlo drogado, ya que no recuerda gran parte de lo ocurrido durante su encuentro. “Yo considero que estaba dentro de mis cabales y de la nada, no recuerdo”, declaró el gerente comercial.

González relató que alquiló un bungalow en Cieneguilla y contactó a Cherres para que lo acompañara. Según su versión, ella llegó a las 8 de la noche, y pasaron la noche juntos, compartiendo en la piscina y consumiendo alcohol. “Tenía mi laptop, mi celular, mis tarjetas, cuando desperté, no había nada”, acotó.

Shirley Cherres se defiende tras ser denunciada por robo

Shirley Cherres no tardó en responder a las acusaciones, afirmando que el hermano del dueño del bungalow le comunicó que González estaba “como loco” y que no había denuncia formal en su contra. “No le voy a permitir a nadie que manche mi imagen, que este año he cuidado muchísimo”, enfatizó. La modelo enfatizó que su relación con González fue meramente amistosa y que no entiende por qué él ha hecho tales afirmaciones.

Shirley Cherres anuncia que tomará medidas legales contra empresario.

"Me invitó para ver el bungalow, pero estaba medio raro cuando llegué. Nunca he estado con ese tipo, jamás, no sé por qué ha declarado tantas cosas. Sí, se me mandó y le dije que no era mi tipo de hombre, a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas, y fue en ese momento cuando se puso violento, lo herí en su ego”, expresó Cherres, quien también aclaró que llegó al lugar a la 1:20 a. m., contradiciendo la versión de González.

La exmodelo también destacó que su abogado está revisando el caso y que González debe probar cada una de sus afirmaciones. “Ese señor tiene que probar cada palabra que ha dicho, como te reitero, nunca he estado con él, tuvimos una amistad. Además, quiero puntualizar que llegué al lugar a la 1:20 de la madrugada y no a las ocho de la noche, como dice este señor, ¿entonces quién miente?”, reafirmó Cherres, quien se mostró firme en su defensa y en la protección de su reputación.