El último fin de semana, Samahara Lobatón fue captada acompañando a Bryan Torres en sus conciertos de provincia, generando mucho gran revuelo entre el público. La influencer recibió duras críticas por su actitud de vigilancia hacia su pareja, después de que circularan rumores sobre una posible infidelidad del salsero.

En una reciente entrevista, Karla Tarazona le aconsejó a Samahara Lobatón que "no pierda su tiempo" acompañando a Torres a sus eventos por miedo a una infidelidad, afirmando que las personas infieles actuarán de esa manera sin importar las circunstancias.

Karla Tarazona aconseja a Samahara Lobatón

La conductora Karla Tarazona le aconsejó a Samahara Lobatón, desde su propia experiencia, que "no pierda su tiempo ni se desgaste mentalmente" acompañando a su pareja, Bryan Torres, a sus eventos por temor a una infidelidad, a raíz de las acusaciones contra el padre de su hija. "Por experiencia propia... he dicho que no hay que perder el tiempo. El que te quiere engañar te engaña en tu cara. No hay que ir a ningún viaje ni revisar un teléfono", expresó la conductora, recordando las traiciones que vivió en el pasado.

Karla Tarazona indicó que las actitudes de Samahara Lobatón eran producto de su inmadurez por su juventud. En cambio le sugirió centrarse en su familia y en el bienestar de sus hijas pequeñas, asegurando que no vale la pena desgastarse mentalmente. "Lo único que le diría es que no pierda su tiempo ni se desgaste mentalmente. Que su prioridad siempre sean sus pequeñas y ella también, porque hacer eso es vivir atormentándose. Ya cuando esté más viejita me dará la razón", comentó Tarazona, indicando que ella misma se dio cuenta de que había perdido tiempo cuando ya era mayor.

Karla Tarazona le responde a Grasse Becerra

Por otro lado, Karla Tarazona no dudó en minimizar las declaraciones que hizo la modelo Grasse Becerra sobre su reconciliación con Christian Domínguez. Como se recuerda, la ex 'chica de negro' se mostró sorprendida de que la conductora perdonara al cantante de cumbia, luego de haber sufrido mucho por su infidelidad.

Al respecto, Karla Tarazona dejó en claro que no le perturban los comentarios y dejó entrever que muchas personas están "aprovechándose" del tema para ganar relevancia. "La verdad que me preocupa más el calentamiento global y el calor que hace ahora. Lo más seguro es que seguirán hablando y colgándose, pero no me interesa ni me quita el sueño", concluyó la pareja de Christian Domínguez.