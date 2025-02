En un hecho que conmocionó a los asistentes y se viralizó en redes sociales, una boda comunitaria en Bagua tomó un giro inesperado cuando una novia decidió no aceptar a su pareja en el altar y salió corriendo del auditorio municipal. El suceso, que ocurrió el 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín, generó especulaciones sobre las razones detrás de la decisión de la joven.

Luego de varios días, Cielo, la protagonista de este inusual episodio, reveló en el programa "Andrea" de ATV los motivos que la llevaron a tomar esa determinación. Según contó, descubrió una infidelidad de Clever, su prometido, a pocos días de la boda. Aunque en un inicio circularon versiones que apuntaban a amenazas externas, la verdad resultó ser distinta.

¿Por qué no aceptó casarse la novia de Bagua?

Durante la ceremonia organizada por la Municipalidad Provincial de Bagua, todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Cielo y Clever Huamán. Cuando el alcalde les pidió confirmar su aceptación del matrimonio, la joven, con voz temblorosa, pronunció unas palabras que dejaron a todos atónitos: "Perdónenme, pero no acepto". Luego, abandonó el recinto ante la mirada incrédula de su prometido y los asistentes.

Tras la escena, el novio esparció rumores sobre amenazas que habría recibido Cielo para impedir su matrimonio: "Cuando hemos estado en el lugar, ella recibe unas llamadas donde la amenazan con matarme a mí”, indicó.

Sin embargo, en el programa "Andrea" de ATV, ella desmintió esa versión y reveló la verdadera razón: había descubierto que Clever la engañaba. Una amiga le proporcionó pruebas contundentes de la infidelidad, incluidas fotografías donde él aparecía besando y abrazando a otra mujer. La revelación la dejó devastada, pero en lugar de confrontarlo en privado, decidió exponerlo frente a todos.

“Me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Y mi amiga me dice ‘tu novio te saca la vuelta con tal fulana’ y le digo que le tome una foto. Yo vi la foto el 13, un día antes del día que me iba a casar. No le dije nada a mi novio. En el altar me ganaron las lágrimas y dije no acepto y me fui corriendo. Quería darle una lección, dejarlo plantado para que aprenda que no se juega así”, sostuvo.

Elena, más conocida como Cielo en Bagua, se hizo tendencia en redes sociales por rechazar a su novio en el altar. Foto: TikTok.





¿Por qué celebraron los novios luego de la boda fallida?

A pesar del escándalo y la tensión generada en la ceremonia, horas después Cielo y Clever fueron captados celebrando juntos en la recepción preparada para los recién casados. Las imágenes de ambos bailando y compartiendo como si nada hubiese pasado causaron sorpresa y confusión entre los espectadores.

En la entrevista con Andrea Llosa, la joven explicó que, tras su contundente decisión, Clever la buscó para pedirle disculpas. "Me dijo que fue un error, que se arrepentía y que me amaba", relató.

Sin embargo, Cielo afirmó que su decisión estaba tomada y no tenía intención de retomar la relación. La celebración, según dijo Clever, se dio porque ya estaba organizada y ambos decidieron asistir sin guardar resentimientos. “Nos quedamos celebrando hasta las 5 de la mañana”, indicó.

¿Cómo se conoció Cielo con Clever?

Cielo conoció a Clever en el local donde vendía, él se acercó como un cliente más. Sin embargo, con el tiempo la invitó a salir y a la semana de conocerla le pidió ser su enamorado.

“A la semana me dijo quiero que seas mi novia, hay que casarnos. Me dijo no te preocupes, yo voy hacer todos los gastos. Pasaron 3 días y al cuarto vuelve a comer al local donde vendo papitas y me sorprendió. Me mencionó que ya había sacado mi partida de nacimiento. Hizo todos los trámites, hasta pagó en la municipalidad. Me dijo, solo falta mi partida que lo tienen que traer de Cajamarca. Teníamos un mes antes de ver la boda”, contó Cielo.