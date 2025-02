Tras el nuevo lanzamiento de su canción ‘Ya supérame’, Vernis Hernández explicó que no es una persona celosa y aprovechó para mandar un contundente mensaje a todos esos hombres infieles. La salsera detalló que ese tipo de personas no cambian, resaltando que si una vez fueron infieles, lo volverán a ser más adelante.

A pesar de estar alejada de la farándula peruana, Vernis Hernández volvió a aparecer en el ojo público luego del lanzamiento de su nueva canción ‘Ya supérame’, en donde también le consultaron su opinión sobre los hombres que engañan a sus parejas.

El contundente mensaje de Vernis Hernández



Recientemente Vernis Hernández tuvo una entrevista con el diario Trome, donde no dudó en dejar su tajante opinión acerca de los hombres infieles, mencionando que es mejor terminar la relación en lugar de engañar a una pareja.

“Solo cuando existen motivos (es celosa), y hoy, si los hay, mejor corto la relación para evitar futuros problemas. Creo que hay diferentes motivos para las infidelidades. Algunos lo son porque disfrutan serlo, lo toman como deporte”, explicó al inicio.

En esa misma línea, Vernis Hernández detalló que los infieles no cambian, por más que sus parejas le den una nueva oportunidad: “Si uno no ama a la persona que tiene a su lado o la relación no da para más, lo mejor es terminar y no lastimarse. No merecen otra oportunidad. Si lo hacen una vez, lo volverán a hacer mil veces más. La relación nunca vuelve a ser la misma y ya no se descansa en paz”.

¿Qué piensa Vernis Hernández de las relaciones abiertas?

Por otro lado, Vernis Hernández dejó en claro que no podría tener una relación abierta, ya que considera que no es algo que le guste a ella.

“No creo que funcionen las relaciones abiertas. Yo no aceptaría, lo mío es mío y de nadie más. Ahí no es. Prefiero terminar la relación”, aclaró tajantemente. Cabe señalar que en su entrevista, la cantante resaltó de qué se arrepiente en su vida: “Me arrepentiría de muchas cosas que me han hecho daño o me han hecho sufrir, pero como no se puede cambiar el pasado, mejor las tomo como experiencias para no repetirlas”.