Según lo que resaltó Samantha Batallanos sobre Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli está haciendo un gran trabajo como conductora, resaltando que solo recibe críticas porque es una persona muy ‘guapa’ y ‘talentosa’.

Para sorpresa de algunos, la modelo Samantha Batallanos elogió el desempeño de Milett Figueroa como conductora del programa ‘América hoy’. Batallanos destacó que las críticas hacia Figueroa suelen centrarse en su apariencia, sugiriendo que su belleza es la razón detrás de los comentarios negativos que recibe.

¿Real apoyo a Milett Figueroa?

A pesar de que Milett Figueroa ha recibido críticas por su conducción en ‘América hoy’, Samantha Batallanos ha demostrado que apoya el ingreso de la modelo al magazine matutino. En entrevista con el diario Trome, le dedicó algunas palabras.

“Me encanta el trabajo que está haciendo Milett en el programa ‘América hoy’, yo como peruana siempre la he estado apoyando. Me parece una chica muy guapa y talentosa, tal como se ha visto su desempeño en Argentina donde nos ha representado”, detalló al inicio.

Asimismo, Samantha Batallanos confesó que Milett Figueroa puede aprender mucho de sus compañeros de programa. “Creo que está aprendiendo mucho, tiene a un par de cracks a su costado como son Ethel y Janet, y está haciendo un buen papel. Muchos la critican porque es una chica guapa, pero más que eso, es talentosa”, aseguró la joven influencer.

¿Samantha Batallanos se acercó a Jean Deza?

Por otro lado, Samantha Batallanos fue entrevistada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ por su supuesta cercanía con Jean Deza, pero la modelo negó tajantemente que pueda involucrarse con el futbolista.

“¿Quién es Jean Deza? No hay forma, cero. No está en mi radar, no es mi tipo, cero, no me gusta”, mencionó con firmeza. La modelo, además de aclarar su inexistente relación con Jean Deza, compartió información sobre un reciente procedimiento estético.

En una entrevista, detalló que se sometió a una intervención en las costillas con el objetivo de estilizar su cintura. “Fue una luxación de las costillas”, confesó.