La modelo Samantha Batallanos sorprendió con una confesión en su reciente entrevista con Giancarlo 'Flaco' Granda. La expareja del boxeador Jonathan Maicelo reveló que intercambió mensajes con Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, a través de redes sociales. Aunque la conversación no pasó de un breve intercambio, la revelación generó revuelo en los seguidores del fútbol y el espectáculo.

Batallanos explicó que, aunque recibe mensajes de distintos pretendientes, no tiene interés en iniciar una relación en este momento. Actualmente, está enfocada en su vida profesional y prefiere alejarse de figuras públicas con múltiples admiradoras. Según sus declaraciones, no considera a los futbolistas como opciones sentimentales, pues duda de su exclusividad en las relaciones.

Samantha Batallanos revela su vínculo con Vinicius Jr.

Durante la conversación con 'Flaco' Granda, la modelo explicó cómo inició la interacción con el delantero del Real Madrid. Todo comenzó cuando compartió un mensaje de apoyo hacia un futbolista y Vinicius Jr. reaccionó a la publicación. Luego de ese primer contacto, intercambiaron mensajes de manera esporádica. "Él reaccionó con un corazoncito, creo que fue porque yo había compartido el mensaje muy sentido de un futbolista y era él. Después hablamos 'hola' y así, pero fue algo muy chill y muy tranquilo", detalló Samantha.

Batallanos también confesó que su padre se sorprendió al enterarse de su conversación con la estrella del fútbol, ya que ella no tenía idea de su relevancia en el deporte. "No sé de fútbol, sé que es de Brasil y que es un moreno lindo", comentó la modelo, restándole importancia a la fama del jugador.

A pesar del breve intercambio de mensajes, Samantha Batallanos dejó en claro que nunca consideró una relación con Vinicius Jr., pues cree que el futbolista suele hablar con muchas mujeres. "Así como me habla a mí, ¿con cuántas mujeres no hablará? Yo no tomo en serio eso, ¿qué voy a tomar en serio a alguien que me escribe y tiene esa posición? ¿A cuántas mujeres no le escribirá lo mismo?", expresó.