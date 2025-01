Samantha Batallanos está en el ojo de la tormenta por su polémico vínculo con Jonathan Maicelo y su reciente relación poliamorosa con el streamer Neutro. No obstante, en una reciente entrevista con el 'Flaco' Granda, la modelo parece dispuesta a encender la pradera con unas explosivas declaraciones sobre su exjefa, Jessica Newton.

Samantha Batallanos destruye a Jessica Newton

En un clip publicado en el Instagram oficial del 'Flaco' Granda, se hizo público que entrevistará a la conocida exreina de belleza para su canal de Youtube. En la conversación, la influencer se refirió a diversos temas de coyuntura sobre su vida, como su pasada y tormentosa relación con Jonathan Maicelo, su actual vínculo con el streamer Neutro y sus diferencias con Jessica Newton.

Esta última tuvo muchos problemas públicos con Samantha Batallanos luego de que la modelo compitiera en el Miss Perú y representara a nuestro país en el Miss Grand International. Ahora la modelo acusa a la 'madre de las reinas' de "ponerle la cruz" y tratar de crear una campaña de bullying en su contra.

"Yo subí un vídeo con un trikini. Ella como mi jefa, como Jessica Newton, me hubiera dicho: "¿Sabes qué? Bájalo". No ponerme algo súper duro para que todos me hagan bullying. Si se me daba por hablar bien o mal de ella, lo decía también en público... A ella le ofendió y de ahí me puso la cruz", afirmó Batallanos.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que dedicó palabras muy fuertes contra la organización del Miss Perú, acusándolos de elegir "a dedo" a la ganadora: "¿Qué le conviene más a la organización? Recuerda que es una empresa. Ponen muchas chicas que utilizan de relleno".