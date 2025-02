Marina Gold, reconocida actriz de cine para adultos, ha vuelto a ser el centro de la atención tras ser suspendida temporalmente de Kick. La plataforma de streaming la baneó por 15 horas luego de que, durante una transmisión en vivo, se expusiera accidentalmente en un baño público. El incidente generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores y críticos debatieron sobre la decisión de la plataforma y los límites del contenido en directo.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. En un reciente live de TikTok, Marina Gold rompió su silencio y lanzó una grave acusación: "Tratan de ganar dinero a partir de mi pena". La creadora denunció que un grupo de personas estaría intentando lucrar con su contenido privado, lo que ha encendido aún más la controversia en torno a su caso.

Marina Gold se pronuncia tras baneo de Kick

Tras su suspensión temporal en Kick, Marina Gold utilizó su cuenta de TikTok para expresar su indignación por la situación. La creadora de contenido reveló que algunas personas estarían tratando de comercializar el video que causó su baneo en la plataforma de streaming. "Oigan, chicos, yo tengo una queja, porque he visto que en TikTok están tratando de vender mi video del 'ban' a 5 soles. Ese video, que es la razón por la que me banearon. Encima, están tratando de ganarse un dinero a partir de mis penas, no me parece, de verdad", denunció en su transmisión en vivo.

Tras esta fuerte acusación, diversos usuarios mostraron su total respaldo a Marina Gold mediante los comentarios en TikTok. Muchos halagaron la buena actitud que mantiene la creadora de contenido pese a las adversidades. "Que linda Marina", "tiene la mejor actitud y buena vibra", "se pasan esos aprovechados", se puede leer.

¿Qué pasó con Marina Gold en Kick?

Marina Gold explicó que la suspensión en Kick se debió a un incidente ocurrido mientras realizaba una transmisión en vivo en los exteriores del Jockey Plaza. Durante el stream, ingresó a un baño público y, sin darse cuenta, al levantarse el vestido, terminó mostrando más de lo permitido por la plataforma. “Fui al baño y puse la cámara en un ángulo que, según yo, pensé que no se me veía, pero sí se me vio, y en Kick no puedes mostrar nada de eso”, relató la influencer.

Inicialmente, la plataforma impuso una sanción de seis días, pero tras presentar una apelación, la suspensión fue reducida a 15 horas. “Les escribí y les dije que disculpen, fue de casualidad. No es que lo hiciera a propósito. Felizmente, ya me devolvieron mi cuenta”, comentó la creadora de contenido en una entrevista para el programa Contra Tráfico de Ricardo Rondón en Radio Exitosa.